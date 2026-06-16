Com Seu Jorge na programação, Festival de Inverno de Bonito tem atrações divulgadas

Foto: Reprodução
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Evento será realizado entre os dias 26 e 30 de agosto e terá programação inspirada no udu-de-coroa-azul, ave símbolo do município

Bonito volta a receber, entre os dias 26 e 30 de agosto, o Festival de Inverno de Bonito (FIB) 2026. Considerado um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul, o festival reunirá atrações nacionais, apresentações artísticas e atividades voltadas à valorização da cultura regional.

Entre os nomes anunciados para a programação estão Ferrugem, Seu Jorge e Leo Foguete. A expectativa é que o evento atraia visitantes de diferentes regiões do Estado e do país durante os cinco dias de atividades.

A edição deste ano tem como inspiração o udu-de-coroa-azul (Momotus momota), ave símbolo de Bonito desde 2009. A espécie, conhecida pelas cores marcantes e pelo voo característico, serviu de referência para a identidade visual e temática do festival.

Foto: Arquivo Setesc

A programação completa e outras informações sobre o festival estão disponíveis em Festival de Inverno de Bonito.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Bonito, o evento contará com atrações distribuídas em diferentes espaços da cidade, considerada um dos principais destinos turísticos do país.

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