Mato Grosso do Sul é o 3º maior polo da indústria do couro bovino do Brasil

Estado respondeu por 12,1% do processamento nacional de couro cru no primeiro trimestre de 2026, reforçando a importância da verticalização da cadeia pecuária para a economia sul-mato-grossense

O fortalecimento da cadeia produtiva da pecuária em Mato Grosso do Sul vai além da criação e do abate de bovinos. Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que o Estado se consolidou como o terceiro maior polo da indústria do couro bovino do país no primeiro trimestre de 2026.

De janeiro a março, os curtumes sul-mato-grossenses receberam 12,1% de todas as peças de couro cru bovino processadas no Brasil, ficando atrás apenas de Goiás e Mato Grosso. O desempenho reforça a relevância da atividade para a geração de empregos, atração de investimentos e ampliação do valor agregado da produção pecuária estadual.

O resultado evidencia o avanço da verticalização da cadeia produtiva em Mato Grosso do Sul. Além de ocupar posição de destaque entre os maiores produtores de carne bovina do país, o Estado amplia sua participação em segmentos industriais ligados ao agronegócio, como o beneficiamento e processamento do couro.

A indústria coureira representa um importante elo da economia sul-mato-grossense, abastecendo tanto o mercado interno quanto as exportações destinadas a setores como calçados, estofados, vestuário e indústria automotiva.

Os números divulgados pelo IBGE reforçam o protagonismo de Mato Grosso do Sul na pecuária nacional e demonstram que o Estado vem consolidando uma cadeia produtiva cada vez mais diversificada e competitiva, agregando valor à matéria-prima produzida no campo e fortalecendo sua posição entre os principais polos agroindustriais do Brasil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram