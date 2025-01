Pai é autuado em flagrante por agredir filho em Campo Grande

No fim da tarde de ontem (16), um homem de 34 anos foi autuado em flagrante por bater diversas vezes no filho de 10 anos no bairro Los Angeles em Campo Grande.

O homem estava em casa casa com dois filhos, uma adolescente e um menino de apenas 10 anos. O motivo da agressão foi porque viu o filho bebendo agua no bico da garrafa, ele então bateu diversas vezes com cinto na criança.

Os vizinhos ouviram os gritos da criança e fizeram a denúncia. O menino ficou com sérias marcas por todo o corpo, evidenciando a violência das agressões.

A DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) prendeu o homem em flagrante pelo crime de lesão corporal contra descendente, em contexto de violência familiar. O autor permaneceu preso e aguarda audiência de custódia.