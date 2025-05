Deive Leonardo, teatro e exposições marcam a agenda cultural deste fim de semana

Tour Antes & Depois, Musical A Bela e a Fera e concerto de Divas Pop são destaques da Capital

Deive Leonardo

O evangelista Deive Leonardo se apresenta em Campo Grande no dia 24 de maio, no Teatro Dom Bosco, com a última edição da turnê Antes e Depois. Após percorrer oito países e impactar quase 200 mil pessoas em 2024, o espetáculo chega à capital sul-mato-grossense com a promessa de uma experiência única de fé e reflexão.

Com mensagens voltadas à transformação espiritual e ao crescimento pessoal, Deive convida o público a uma jornada de propósito e conexão com Deus. “Minha missão é apresentar Jesus e inspirar as pessoas a viverem de forma plena”, afirma o evangelista.

A turnê, que segue por diferentes países, marca o encerramento de uma fase importante na trajetória do pregador, conhecido por seu carisma e capacidade de emocionar plateias com mensagens profundas.

A Bela e a Fera

O clássico conto de fadas francês ganha vida em Campo Grande com o musical A Bela e a Fera, que será apresentado no dia 24 de maio, no Palácio Popular da Cultura, localizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. Inspirado na versão imortalizada pela Disney, o espetáculo promete emocionar crianças e adultos com uma produção repleta de música, cenários encantadores e coreografias marcantes.

A história acompanha a jovem Bela, que descobre o amor verdadeiro ao enxergar além das aparências e se apaixonar por uma Fera — um príncipe enfeitiçado. A abertura da casa será às 15h30, com início do espetáculo às 16h. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.

Uma Saudação às Divas

Neste sábado (24), às 20h30, no Teatro Glauce Rocha, será palco do espetáculo “Uma Saudação às Divas”, um verdadeiro tributo às maiores estrelas da música mundial. A apresentação reúne Li Martins (ex-Rouge), Thielly Lohane (Canta Comigo) e Rafael Oliveira (X-Factor) em interpretações de clássicos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain, Adele e Celine Dion. Os ingressos ainda podem ser adquiridos no site ingressodigital.com. São mais de 50 trocas de figurinos, todos confeccionados em Nova York e criados como réplicas fieis dos trajes usados pelas divas homenageadas.

Sexta-feira (23)

Exposição Ecos da Estranheza

Com cores, texturas e formas que rompem padrões estéticos e sociais, a exposição Ecos da Estranheza, do Breu Coletivo, está aberta à visitação na Galeria de Artes Visuais da UFMS (GAV), bloco oito, até o dia 28 de maio. A mostra convida o público a refletir sobre os limites entre o belo e o feio, o normal e o estranho, reunindo obras que exploram o fascínio pelo grotesco e transformam a repulsa em provocação estética. A entrada é gratuita, com visitação de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30.

Exposição Flores e Bichos

A exposição Flores e Bichos: A Leveza na Arte de Galvão Pretto está aberta ao público na Casa de Ensaio, em homenagem ao artista sul-mato-grossense que faleceu em 2023. Com traços delicados e inspiração na natureza, a mostra destaca a sensibilidade de Galvão por meio de obras marcadas pela leveza de flores e animais. A visitação é gratuita e pode ser feita até 23 de julho, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua Visconde de Taunay, 203 — Amambai.

Exposição Manoel de Barros: Poesia para o Futuro

A mostra Manoel de Barros: Poesia para o Futuro recria o escritório do poeta com objetos pessoais como lápis, máquina de escrever e cartas. Com recursos audiovisuais, fotografias e um painel interativo de poemas, a exposição convida o público a mergulhar no universo do autor. Aberta até 15 de junho, no Espaço Energia, com visitação gratuita de segunda a sexta, das 8h às 17h.

2ª edição da Festa Inclusiva

A 2ª edição da Festa Inclusiva acontece de 22 a 24 de maio, no Comper Itanhangá, localizado na R. Joaquim Murtinho, 1679 — Itanhangá Park, com entrada gratuita. O evento reúne apresentações artísticas, feira de artesanato e gastronomia típica de oito países, incluindo Brasil, Bolívia, Japão e Itália. Parte da renda será destinada a instituições sociais como Cotolengo e Sirpha.

Teatro O Bem-Amado

No dia 23 de maio, às 19h, será apresentada a comédia política O Bem-Amado do grupo de teatro Fulano di Tal, inspirada na obra de Dias Gomes. A peça retrata as peripécias do prefeito Odorico Paraguaçu em sua campanha para inaugurar um cemitério municipal. Classificação: 14 anos. Local: Sesc Teatro Prosa — Rua Anhanduí, 200, Centro. A entrada é gratuita.

Sábado (24)

Stone Crow e Herezia

No dia 24 de maio, o Mirante Pub será palco de uma noite de confronto entre gerações do metal: Stone Crow e Herezia se juntam para um show imperdível. A banda Stone Crow traz toda a força do Heavy Metal, com clássicos de Metallica e Pantera, enquanto Herezia apresenta o melhor do Nu Metal, representando a nova escola do gênero. A entrada para a Trinca de Caneco será a partir de R$ 20, das 21h às 22h. Ingressos na plataforma Sympla. O Mirante Pub está localizado na Rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.

Musical Velas & Eras

Neste sábado, 24 de maio, às 19h, o Teatro Elite Mace, em Campo Grande, será palco do musical Velas e Eras. Inspirada no filme Divertida Mente, a produção propõe uma jornada sensível pelas transformações da vida, acompanhando a personagem Lia enquanto ela cresce diante do público. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), com promoção de meia-entrada para todos os públicos até hoje (23). O Teatro Elite Mace está localizado na Rua Íria Loureiro Viana, 47. Para mais informações e compra de ingressos, acesse o Instagram @vinciproducoes_.

II Festival de Pintura com Café

O II Festival de Pintura com Café, realizado desde o início do mês aos sábados pela artista Lígia Rocha, segue sua programação em parceria com cafeterias de Campo Grande. Já passaram pela Doce Lembrança e Bourbon Café, e no dia 24 de maio será a vez do Fava Cookies, com oficina especial em alusão ao Dia Nacional do Café. A última etapa acontecerá no dia 31 de maio, na Casa Trentin. Para participar, basta se inscrever através do link nas redes sociais e levar papel para aquarela, pincéis e muita disposição para aprender essa técnica criativa.

Teatro Aquele, Aquela, Menos Ela

No dia 24 de maio, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo infantojuvenil Aquele, Aquela, Menos Ela, com Liz Sória. A peça acompanha a trajetória de uma menina criativa que enfrenta desafios para expressar sua identidade em um mundo onde cantar, criar e dançar são essenciais. Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Centro.

Domingo (25)

30 Anos Praça do Preto Velho

No próximo domingo, 25 de maio, a Praça do Preto Velho, entre as avenidas Noroeste e Salgado Filho, será palco da festa “Resistência e Luta contra a Intolerância Religiosa”. Criada há 30 anos, a praça se transforma em um ponto de encontro para aqueles que lutam pela liberdade de crenças, com atividades das 15h às 22h. A organização do evento está com inscrições abertas para expositores que desejam participar da celebração.

Noite de África

Neste domingo, 25 de maio, o Capivas Cervejaria, será realizado a Noite de África, uma celebração do Dia de África e um espaço para debater a Herança Africana no Brasil. A programação será repleta de cultura, com o show “Africanidades”, trazendo batuque e axé com a Banda Batuque’Canta. Além disso, haverá uma Feira Cultural com moda autoral, brechós e artesanato, e também desfile de moda s ustentável.O evento também contará com uma Roda de Conversa sobre o tema “Ser Negro no Brasil: Os Movimentos em Campo Grande contra o Racismo, Ancestralidade & Africanidade”. A partir das 17h, na Rua Pedro Celestino, 1079. A entrada é livre.

Amanda Ferreira