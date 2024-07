O presidente da ALEMS (Assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro, recebeu na manhã desta quinta-feira (11), em seu gabinete, a visita do presidente do PL-MS (Partido Liberal de Mato Grosso do Sul), o tenente Portela.

O atual presidente do partido estadual é suplente da senadora Teresa Cristina, e escolhido pelo presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto, para assumir a presidência do partido em MS.