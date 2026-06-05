PF instala Banco Vermelho em Shopping de Campo Grande

Iniciativa busca sensibilizar a população sobre a violência contra a mulher e incentivar denúncias

O Banco Vermelho, símbolo de enfrentamento e conscientização contra a violência doméstica, foi instalado no Shopping Campo Grande.

A ação integra a campanha nacional de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio.

O espaço convida a sociedade a refletir sobre as consequências do feminicídio e reforça a importância da denúncia e da prevenção de todas as formas de violência contra a mulher.

Além do banco, foi instalado um painel informativo com mensagens de conscientização e divulgação dos canais de atendimento e denúncia, como o Ligue 180 e o telefone 190. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população para a gravidade do problema e estimular o engajamento coletivo na proteção das mulheres.

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