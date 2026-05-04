Estado autoriza concurso com 2 mil vagas para professores da rede estadual

O governo de Mato Grosso do Sul autorizou, nesta segunda-feira (4), a realização de um novo concurso público com 2 mil vagas para professores da Rede Estadual de Ensino. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel durante reunião na Governadoria com representantes da Fetems e integrantes da administração estadual.

Também participaram do encontro o secretário de Educação, Hélio Daher, e o secretário de Administração, Roberto Gurgel. Segundo o governo, a autorização do certame é resultado de um processo de diálogo com a categoria.

A presidente da Fetems, Deumeires Batista de Souza, destacou que o quantitativo de vagas representa um avanço nas negociações com o Executivo estadual. Ela lembrou que o último concurso para a área ofertou 722 vagas, mas acabou convocando mais de 1,3 mil aprovados. A dirigente afirmou ainda que houve compromisso do governo em convocar candidatos remanescentes da lista de espera antes da realização da nova seleção.

De acordo com a Secretaria de Educação, o concurso será direcionado para atender a demanda de docentes no ensino fundamental e médio. Uma das principais mudanças em relação ao modelo anterior é a possibilidade de os candidatos concorrerem a vagas em todo o Estado, sem a vinculação a municípios específicos.

“Isso facilita a vida do professor concursado, que poderá atuar em diferentes localidades conforme a necessidade. Foi uma construção que também atende a uma demanda da própria categoria”, explicou o secretário Hélio Daher.

Com a autorização oficializada, a próxima etapa ficará sob responsabilidade da Secretaria de Administração, que deverá definir o cronograma, elaborar o edital e conduzir todas as fases do concurso público.

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