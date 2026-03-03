Com doações mensais de R$ 30, é possível ter acesso ao Clube Moinho Cultural

Projeto que reforça o compromisso coletivo de transformar vidas por meio da arte

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano lançou esta semana o Clube Moinho Cultural, uma iniciativa que vai muito além de uma rede de descontos, é um movimento de corresponsabilidade social. A proposta une empresas parceiras, ex-participantes, colaboradores e famílias em uma rede de vantagens exclusivas, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso coletivo de transformar vidas por meio da arte, da cultura e da educação.

De acordo com Mônica Macedo, diretora executiva do Instituto, o Clube é uma maneira de unir propósito e benefício. “O Clube Moinho Cultural vem para valorizar quem já faz parte da nossa história e para engajar novos parceiros. A família Moinho pode contar com meu empenho e dedicação para que essa rede cresça, fortalecendo nossa sustentabilidade e ampliando os impactos sociais na fronteira”, destacou.

Neste momento, empresas como Hotel Virgínia, Restaurante Rodeio do Pantanal, Pizzaria Donana, Pé na Areia Academia, Cinevision Corumbá, The Best Açaí, Wanderson Materiais de Construção e Doce Café já fazem parte do Clube, garantindo benefícios aos seus clientes e colaboradores, além de contribuírem diretamente com os projetos sociais do Moinho Cultural. Além disso, marcas nacionais e internacionais, a exemplo da Nike, Cinemark, Centauro, Calvin Klein, Hering, Boticário e Petz, também fazem parte do Clube, e podem ser usadas por meio de compras presenciais e online.

O Clube funcionará em três fases: primeiro, os colaboradores da instituição, que se tornam embaixadores da ideia; depois, os ex-participantes e famílias; e, por fim, empresas locais e parceiros estratégicos. Restaurantes, hotéis, cursos e serviços já estão sendo mapeados para integrar o catálogo inicial de benefícios.

Como participar do Clube Moinho Cultural

A partir de R$ 30,00 por mês, qualquer pessoa pode fazer parte do Clube Moinho Cultural e contribuir diretamente para a continuidade das ações sociais e culturais do Instituto. Cidadãos de Corumbá e Ladário podem se tornar apoiadores, fortalecendo uma rede que une propósito, solidariedade e benefícios.

Ao aderir ao Clube, o participante passa a ter acesso a descontos e vantagens exclusivas em empresas parceiras da região e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir que mais crianças, adolescentes e jovens tenham oportunidades de formação por meio da arte, da cultura e da educação.

Para se associar, basta acessar o link, também disponível nas redes oficiais do Moinho Cultural, ou ir pessoalmente à sede do Moinho Cultural, em Corumbá.

Sobre o Moinho Cultural

Fundado há 21 anos, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano é uma organização da sociedade civil que atua nos territórios fronteiriços do Brasil para a transformação positiva da realidade local, dando voz e vez às crianças, adolescentes e jovens, por meio de acesso a bens culturais, conhecimento tecnológico, noções de empreendedorismo e cidadania plena. Desde o início das atividades, mais de 25 mil crianças e adolescentes já foram atendidos pela instituição.

O Moinho Cultural tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, além do patrocínio da BTG Pactual, LHG Mining, Suzano, Too Seguros e RealH. O projeto tem parceria com Criança Esperança, J.Macêdo, Fecomércio – Sesc, Sicredi, Sebrae e Sesi, apoio cultural Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e Governo do Mato Grosso do Sul, parceria institucional da Prefeitura de Corumbá, Prefeitura de Ladário, Prefeitura de Puerto Suárez, Prefeitura de Puerto Quijarro, Instituto Homem Pantaneiro, IFMS, UFMS, Acaia Pantanal e outros doadores pessoa física e jurídica.