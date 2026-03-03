Projeto ‘Circula Cultura MS’ abre inscrições para selecionar artistas do Estado

Serão 40 municípios contemplados com pelo menos 25 espetáculos

A cultura de Mato Grosso do Sul pegará a estrada este ano, com o projeto ‘Circula Cultura MS’, que acaba de abrir inscrições para selecionar espetáculos de Teatro, Circo e Dança, que irão viajar para no mínimo 40 municípios do Estado, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e ao entretenimento.

Com uma carreta-palco, equipada para servir como unidade móvel de eventos, os municípios que receberão as apresentações do projeto são aqueles que possuem o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Mato Grosso do Sul, contribuindo para a redução de desigualdades regionais, garantindo a descentralização das atividades e o acesso aos bens culturais.

“Não importa o tamanho da cidade, se há praça, a arte chega vestida de cor, música e alegria!”, diz o projeto. As inscrições vão até o dia 8 de março de 2026 e são feitas exclusivamente via formulário online. O projeto será produzido pela Associação Flor e Espinho, com realização da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Setesc, Sistema Nacional de Cultura, PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O foco serão espetáculos circenses, teatro e dança. Poderão se inscrever para o ‘Circula MS’ qualquer apresentação de classificação livre, com no mínimo 40 minutos de duração, de artistas solo, grupos ou coletivos, que comprovem no mínimo dois anos de atuação na área e no estado de Mato Grosso do Sul, mediante portfólio.

Serão selecionados para participação até 25 espetáculos de grupos do Mato Grosso do Sul, para realizarem duas apresentações, desde que as montagens permitam a apresentação no palco da carreta, que tenham feito suas inscrições atendendo aos requisitos do regulamento, para compor uma programação correspondente ao período de 23 de março a 14 de maio.

O edital estabelece que os proponentes interessados devem encaminhar, exclusivamente pelo link indicado, uma série de documentos obrigatórios para a validação da inscrição. Entre eles, está a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, além do Formulário de Produção, que detalha aspectos técnicos e operacionais da proposta apresentada.

Também é exigida a documentação pessoal do responsável pela inscrição. O edital reforça ainda a necessidade de comprovação de residência atual no território de Mato Grosso do Sul, em nome do responsável. Caso o proponente não possua comprovante em seu nome, será aceita Declaração de Residência manuscrita, desde que todo o texto seja transcrito à mão, em folha branca e com caneta. O documento não poderá ser digitado, nem mesmo parcialmente, sob pena de desclassificação.

No campo da trajetória artística, o candidato deverá apresentar portfólio que comprove atuação na categoria pretendida pelo período mínimo exigido neste chamamento. O material pode incluir documentos diversos, matérias jornalísticas, registros em redes sociais ou quaisquer outros comprovantes que evidenciem a atividade cultural desenvolvida.

Por fim, a proposta deverá ser enviada em formato audiovisual, por meio de link do YouTube, Vimeo ou Google Drive, contendo o vídeo na íntegra, sem cortes ou edições. O edital destaca que é de inteira responsabilidade do proponente manter o link aberto para visualização pública. Propostas com links restritos ou fechados serão automaticamente desclassificadas, reforçando o rigor técnico e a transparência do processo seletivo.

Seleção

O edital também estabelece como será feita a seleção das propostas, com critérios objetivos e pontuação definida. A avaliação será realizada por membros de uma comissão especializada, que atribuirão notas com base em diferentes aspectos técnicos e artísticos. A pontuação final de cada avaliador será calculada por meio da média simples dos critérios analisados, considerando o mérito da proposta, a adequação às regras do chamamento, a coerência entre custos, cronograma e resultados, além do atendimento às exigências técnicas.

Ao todo, a análise prevê pontuação máxima de 10 pontos. A qualidade artística terá o maior peso, podendo alcançar até quatro pontos. Em seguida, entram a qualidade técnica e a diversidade de linguagem, também com valor de até quatro pontos. Já a qualificação dos integrantes e o currículo do proponente completam a avaliação, com pontuação de até dois pontos.

O edital prevê a seleção de até 25 espetáculos. A distribuição das vagas seguirá a proporção de inscrições por segmento artístico, o que, segundo o documento, busca garantir equilíbrio entre as diferentes linguagens contempladas no chamamento.

A escolha final levará em conta não apenas o desempenho nos critérios avaliativos, mas também o envio correto de toda a documentação exigida. A análise ficará a cargo de comissões formadas por três integrantes em cada segmento artístico, compostas por profissionais de notório saber indicados pela organização responsável pelo processo seletivo.

Cada proposta selecionada receberá um cachê de R$12.000,00. É de responsabilidade dos representantes dos espetáculos selecionados providenciar alimentação, hospedagem e o transporte do artista/grupo/coletivo, equipe técnica que constar na ficha de inscrição e de todo o material necessário para a apresentação até a cidade destinada para a sua apresentação, o retorno ao município de origem, bem como quaisquer custos necessários para a realização da apresentação.

Mais informações sobre o edital podem ser conferidas no site: https://www.floreespinho.com/pt

Por Carolina Rampi