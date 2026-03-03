Bazar solidário com produtos da Receita Federal arrecada recursos para projetos sociais em Campo Grande

Nos dias 6 e 7 de março, das 8h às 16h, o estacionamento do Fort Atacadista, na Avenida Gury Marques, esquina com a Avenida Cafezais, em Campo Grande, recebe um bazar solidário em prol do Instituto ACIESP (Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo).

O evento contará com produtos doados pela Receita Federal. Toda a renda será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pela entidade na Capital.

Entre os itens disponíveis estarão perfumes, acessórios, relógios, celulares, eletrônicos, bolsas e roupas masculinas e femininas, para adultos e crianças. A proposta é oferecer variedade de produtos a preços acessíveis e ampliar a arrecadação destinada às ações sociais.

Fundado em 2013 por Ceurecy Fátima Santiago Ramos, o Instituto ACIESP atua em Campo Grande com foco no atendimento a mulheres, pessoas LGBTQIA+ e idosos em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência ou abandono familiar. Desde 2019, a sede funciona no bairro Aero Rancho.

A entidade oferece cursos de qualificação profissional, orientação jurídica e psicológica, além de atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos. O trabalho é direcionado à promoção da autonomia de mulheres vítimas de violência, apoio a crianças e idosos e combate à violência doméstica e contra a população LGBTQIA+.

Com atuação municipal, o Instituto também desenvolve ações de formação cidadã, defesa de direitos e mobilização social, buscando fortalecer comunidades por meio da educação, cuidado e reintegração social e econômica.