Após ataque racker na Sanesul, moradores recebem faturas abaixo da tabela

Após ataque hacker na Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), moradores do Estado receberão faturas com correção abaixo da tabela eventual, segundo informou o diretor Comercial e de Operações da empresa, Onofre Assis de Souza.

“Essas famílias passaram a receber, em vez de uma conta de R$ 53,00, que correspondia à cota básica, uma conta com tarifa fixa de R$ 13,00, mais o consumo’.

“Isso aí tem uma redução média de R$ 29,00 no valor da conta. Os erros verificados durante o faturamento de dezembro de aproximadamente 13 mil contas, a Sanesul já corrigiu, fazendo a emissão de novas faturas, e elas estarão sendo distribuídas a todos os clientes de todas as localidades de Mato Grosso do Sul. Quero tranquilizar a população, que ninguém terá nenhum prejuízo”, disse em seguida o diretor.

Ataque

Durante a madrugada do dia (26) de dezembro, o sistema da empresa foi invadida por hacker. A companhia que norteia o saneamento em todo o Estado, atende 68 dos 79 municípios e os serviços oferecidos ficaram completamente comprometidos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Capital, detalhando o ataque que comprometeu todas as funções do sistema, entre as quais, registros de ocorrência, abertura de ordem de serviço, cadastro de consumidores, leitura e faturamento, recursos humanos, infraestrutura, financeiro, patrimônio.

