Com centenas de expositores, Exponoivas 2023 chega para realizar sonhos, com a 11ª edição

Em sua 11ª edição, a Exponoivas MS 2023 está sendo realizada, das 17h às 22h, até amanhã (27), no Bosque Expo [shopping Bosque dos Ipês], localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Aos noivos de plantão, que esperam ansiosamente pela feira para fechar contratos, aproveitem a oportunidade, pois a Exponoivas está com mais de 100 expositores, das mais diversas categorias. Entre os mais procurados, estão os bares de drinks, cabines de fotos, tudo referente à tecnologia e, claro, os desfiles com belíssimos trajes de casamento, que fazem a noiva se encantar ainda mais e, finalmente, decidir o vestido para o grande dia. Para se inscrever gratuitamente na Exponoivas, acesse o site: www.exponoivasms.com. br. No próprio site, é possível verificar os pontos de retirada dos convites.

Percebendo a necessidade de passar informações de fornecedores para os clientes, o casal de cerimonialistas Jorge Miguel Garcia e Mary Muller criaram um portal chamado “noivasms.com.br”, em que a noiva, debutante e formandos podem buscar seu próprio fornecedor. “Ali podem buscar seu decorador, cerimonial, fotógrafo, videomaker, docerias… Tudo o que precisam para uma festa”, explica Mary.

Mesmo com o portal, o casal cerimonialista tinha o sonho de realizar uma exposição com seus próprios anunciantes, porém, precisava ter um diferencial. “O nosso diferencial foi dar uma premiação para as noivas que fechassem contrato em um dos três dias de evento. Outro atrativo criado por nós foram as palestras que trazíamos para as noivas, debutantes e formandos, na época. Trouxemos grandes nomes, como Fábio Britto, Claúdia Matarazzo, estilistas de renome, shows musicais e o cerimonialista famoso, Roberto Cohen”, conta uma das idealizadoras.

Para Mary, a importância da Exponoivas para aqueles que estão organizando sua festa de casamento, debutante, formatura, aniversários e confraternizações é encontrar qualidade, preço e possibilidade de negociação em três dias de evento, além de concorrer a R$ 15 mil em prêmios, fechando os contratos, neste período. “Aqui, eles também encontram o que é tendência em casamentos”, acrescenta.

A cerimonialista ressalta que muitas noivas aguardam o Exponoivas para decidirem seus fornecedores e, assim, fechar negócios. “Muitos expositores nossos dizem: ‘Ah! Já recebi visitas de noivas, que até iam fechar contrato, mas disseram que irão aguardar a Exponoivas para decidir’. Ela [noiva] chega aqui e sabe que tem uma diferença no preço, melhor negociação e uma parceria entre cliente e fornecedor. Então, tudo isso atrai o cliente, esse é o diferencial, além da campanha promocional”.

Quanto custa

Se você está pensando em se casar e não faz ideia de quanto custa um casamento, Mary explica que o valor depende do número de convidados e do que irá contratar, mas pode variar entre R$ 40 mil a R$ 200 mil, sendo um casamento minimalista: o mini wedding. “Os noivos podem fazer um casamento minimalista, com 20-30 pessoas, ou com uma média de 150 a 300. Tudo depende da quantidade de convidados e doque eles irão contratar. Quanto mais agregarem à festa, mais o valor irá aumentar. Então, um mini wedding pode custar de R$ 40 mil a R$ 200 mil”.

O amor, a disposição em celebrar com amigos e família e planejamento financeiro são primordiais para a organização de um casamento. “Nós temos, nessa edição de 2023, um expositor que irá prestar o serviço de planejamento financeiro. Eles foram noivos, viveram toda essa história de planejar o casamento e viram a necessidade que o casal tem de se antecipar e planejar, para que o casamento tenha tudo o que desejam”, justifica a cerimonialista.

Desde ontem (25), a feira está com uma média de 115 expositores, das mais diversas categorias: salão de beleza, decoração, buffet, bartenders, cerimonial e assessoria, DJs, lembranças, filmagem e vídeo, vestidos de noivas, aluguel de acessórios, cabelo e maquiagem, igrejas, noite de núpcias, agências de viagens e muito mais.

Ao realizar o cadastro no site, a noiva consegue deixar marcado o que ela irá procurar na Exponoivas, e Mary comenta que recebe desde noivas que têm apenas a data do casamento marcada àquelas que já estão com quase tudo fechado.

“Algumas já fecharam tudo e falta apenas uma categoria, o cerimonial, por exemplo. Já outras, só tem a data do casamento e vêm buscar todos os fornecedores aqui, então vai muito da necessidade de cada cliente. Notamos que a maioria vem com antecedência, às vezes vão casar no final de 2023 ou em 2024 e estão começando a organizar agora”.

Entre as categorias mais procuradas na Exponoivas estão os bares de drinks que, conforme a cerimonialista, é um atrativo que eles não abrem mão, as cabines de fotos, os desfiles com trajes de casamento e tudo referente à tecnologia. “Tudo que tem de tecnológico, que os clientes podem incluir na decoração, motiva muito a noiva. As plataformas giratórias são uma tendência, cabines e frases de LED. Os desfiles também são muito procurados, elas [noivas] vêm para ver os vestidos, trajes dos noivos, de damas, pajens e madrinhas”.

Quem está com novidades em drinks na 11ª Exponoivas é a Malibu Bartenders que, recentemente, abriu uma franquia em Curitiba (PR) e ainda neste ano irá para Manaus (AM). “Estamos com drink novo, a ‘Malibu em Hollywood’. E acabamos de participar de uma feira muito grande, em Curitiba, onde abrimos uma unidade e, até na metade do ano, estaremos em Manaus. As expectativas para a Exponoivas são as melhores possíveis”, afirma o CEO, Aldo Eufigenio.

A expectativa da Exponoivas 2023, segundo Mary, é de movimentar R$ 3,5 milhões, o que deve gerar aproximadamente 400 empregos temporários. “Além de aquecer a economia local, gráficas, restaurantes, floriculturas, casa de aviamentos e todos os itens de decoração.”

SERVIÇO: A Exponoivas MS 2023 acontece até amanhã (27), das 17h às 22h, no Bosque Expo, localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, shopping Bosque dos Ipês. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site: www.exponoivasms. com.br. Após efetuar a inscrição, no mesmo site, é possível verificar os locais de retirada do convite. Quem fechar contratos durante os dias de evento, concorrerá a R$ 15 mil em prêmios.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

