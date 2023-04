BBB23: Com 68,9% dos votos, Amanda Meirelles é a nova campeã do Big Brother Brasil

Após 3 meses de Reality, O Big Brother Brasil teve seu encerramento na noite de terça-feira (25) e consagrou a mais nova campeã da temporada: a médica de 32 anos, Amanda Meirelles. Nascida em Astorga (PR), Amanda é formada em Medicina e mora em Campo Largo, no Paraná.

Com o maior prêmio na história do programa, a doutora levou o bolão de 2, 8 milhões de reais para a casa. As suas colegas desérticas de quarto; Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,92% dos votos levando 150 mil e a terceira colocada; Bruna Griphao conseguiu 14,14% ganhando 50 mil em dinheiro.

Amanda iniciou o programa algemada, por decisão do público, com o lutador de MMA, Antônio Sapato, Ambos formaram um casal de amigos que conquistou o apoio do público desde o começo do programa, protagonizando a dupla “docshoes” como é apelidado carinhosamente pelos fãs. A amizade de ambos foi instantânea, tornando-se uma prioridade um do outro na casa.

Ao decorrer do programa, a campeã faturou 3 carros; Um S10 Midnight na prova do anjo, em seguida, um Equinox RS na prova de finalista, e, por último, a Silverado como prêmio do reality. A médica também esteve emparedada três vezes, sendo sempre a terceira com a menor porcentagem. Favorita ao título, a sister apenas recebeu as maiores porcentagens de votos em um unico paredão ao qual a decisão era para permanecer na casa.

A cerimônia final da edição número 100 do programa foi realizada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que reproduziu vídeos das três finalistas no início do programa falando sobre suas expectativas para o reality. As vencedoras comentaram ao longo dos vídeos sobre o quanto mudaram e sentem-se orgulhosas da trajetória que percorreram durante a temporada.

Menor porcentagem

Em uma análise sobre o desempenho no total de porcentagem dos três últimos campeões do BBB, Amanda é a que sofreu com a menor soma de votos na história do programa. Com 76 milhões de votos, apenas 52 milhões foram na sister. Em 2021, a campeã Juliette Freire, recebeu a porcentagem de 90% de votos com 633 milhões de votos na decisão final para o vencedor. No ano passado (2022), Arthur Aguiar possuiu a porcentagem igual a de Amanda, com 68% de fotos, mas com um total de 751 milhões de votos na decisão do campeão.

