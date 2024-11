Operação Ruptor desarticula quadrilha especializada em furtos de veículos e golpes em Dourados

Uma quadrilha interestadual especializada em furtos no interior de veículos foi identificada e desarticulada pela polícia em Dourados. Os veículos alvos dos furtos e golpes eram principalmente em camionetas TOYOTA/HILUX e TOYOTA/SW4.

Nesta sexta-feira, (22), foi realizado os cumprimentos de mandados de busca e de prisão na cidade de Londrina -PR, onde C.H.A.F. (43) foi localizado, com petrechos utilizados nos crimes, bem como com as vestes que utilizou nos crimes na cidade de Dourados.

O caso – Modus Operandi

A investigação revelou que os criminosos utilizavam dispositivos conhecidos como “jammers” e também ferramentas manuais especificas, para abertura e destravamento de portas de veículos. Isso permitia aos autores subtrair pertences sem deixar vestígios de arrombamento. Após aberto os veículos, a quadrilha subtraia cartões bancários que eram usados para saques e compras antes que as vítimas percebessem os furtos, bem como levava dinheiro e objetos de valores como joias.

Foram identificados ao menos seis casos ocorridos entre abril e julho de 2024, acreditando-se que possam ter ocorrido mais casos sem que as vítimas tivessem notado que se tratava de um crime.

A quadrilha utiliza veículo locados para realização dos furtos, dificultando desta forma a identificação dos suspeitos, após as investigações, que duraram 4 meses, foi possível identificar o principal integrante do grupo. C.H.A.F., conhecido como “Niquinho” já possui histórico de furtos similares e foi identificado em imagens, realizando saques com cartões subtraídos das vítimas na cidade de Dourados. O indivíduo foi preso e conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, onde se encontra a disposição da Justiça.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, com apoio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná, investigadores da SIG de Dourados

