Novas viaturas estão sendo preparadas para atender segurança pública em diversas regiões do Estado

Novas viaturas em breve estarão em diversas regiões para atender a segurança pública do Estado. Para colocar os veículos nas ruas existe toda a uma preparação, com a colocação de equipamentos de rádio, comunicação e sinalização visual e auditiva. Elas são preparadas e recebem os itens de acordo com a sua utilização e cidades que vão operar.

Ao todo são 525 novas viaturas, sendo 400 apenas no mês que vem. Elas serão divididas entre os municípios, de acordo com a necessidade definida pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), seguindo a logística e planejamento para enfrentar o crime em Mato Grosso do Sul.

Muitas viaturas estão sendo equipadas na Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar). Elas são preparadas e recebem os itens de acordo com a sua utilização, já que alguns locais segue o equipamentos (rádios) analógicos e outros já dispõem de tecnologia digital.

O coronel da PM, Marco Antônio Arguelho da Silva, diretor de apoio e logística da Polícia Militar, explica que depois de todo o processo de aquisição (viaturas), o próximo passo é equipar os veículos que irão levar a proteção aos cidadãos nas ruas do Estado.

“Tudo passa por um processo legal bem organizado. Após a chegada das viaturas tem a colocação de rádios intercomunicadores e todos os itens necessários. Hoje nós temos o rádio analógico e digital, que é definido de acordo com a região que o veículo vai seguir”.

O diretor relata que há muito tempo a Polícia Militar não tinha tão boas condições de trabalho para oferecer aos policiais no dia a dia. “Não tinha essa situação que nós temos hoje de renovação constante (viaturas e equipamentos), com contratação de novos policiais. Então a PM vive hoje uma situação muito boa. Acredito que a população de Campo Grande e de todo o Estado está bem servida na segurança pública”.

Para combater o crime organizado e reduzir os índices de criminalidade no Estado, a segurança pública de Mato Grosso do Sul adota um modelo de renovação contínua de equipamentos, armamentos e veículos, para reduzir custos, otimizar os trabalhos e dar boas condições aos policiais e bombeiros.

O foco é dispor de um modelo moderno de compras e gestão dos recursos públicos de segurança. Apenas com planejamento e estrutura de qualidade vai conseguir conter avanços de facções criminosas e tráfico de drogas e armas na fronteira do Estado. Este trabalho de inteligência permite a proteção não apenas do Mato Grosso do Sul, mas também do restante do país.

O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que a nova remessa (viaturas) mostra este trabalho planejado e bem organizado. “Dentro do planejamento estratégico da Sejusp, o Governo do Estado vai fazer esta entrega de viaturas para contribuir com a segurança da população. Um trabalho feito com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo”.

Desde 2023 os investimentos na aquisição de novos equipamentos, com a renovação dos ativos, é uma das peças fundamentais para colocar a segurança do Mato Grosso do Sul entre as melhores do Brasil. Ambiente seguro que permite ao Estado receber grandes investimentos privados, gerando empregos, aumento de renda e novas oportunidades.

Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), foram investidos 232,9 milhões na aquisição de mais de 25 mil equipamentos e veículos desde 2023. Na lista aparecem aparelhos de comunicação (2.383), equipamentos de áudio e vídeo (1198), veículos de tração mecânica (467), equipamentos de proteção de segurança e socorro (806), aeronaves (110), máquinas e equipamentos rodoviários (165).

Neste pacote ainda aparecem os armamentos (7838), veículos diversos (19), embarcações (13), equipamentos de mergulho e salvamento (225), mobiliários em geral (7744), entre outros itens que contribuem para todas as forças de segurança do Estado, em um trabalho coletivo contra o crime.

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