Suspeito detalha relacionamento secreto com corretora envolvendo empréstimo

A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Analu Ferraz, disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), que o feminicídio da corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, 43, ocorreu durante uma briga porque vítima descobriu que Fabiano seria casado.

Em depoimento, o suspeito relatou que conheceu a vítima em dezembro de 2023 e que, no início, o contato dos dois era apenas profissional, uma vez que ele queria comprar um imóvel para a mãe.

Após terem um envolvimento, Amalha emprestou R$ 700 para Fabiano e informações apontam que ela teria ido até a residência dele, no Jardim Centenário, para emprestar mais R$ 900, porém, descobriu que ele era casado e começaram a discutir.

Aos policiais, Fabiano disse que empurrou a corretora, momento em que ela bateu a cabeça em um vaso de concreto, desmaiou e começou a sangrar. Como a mãe dele chegaria no local, o homem colocou o corpo de Amalha no veículo e levou até o Porto Seco, onde ela foi encontrada posteriormente.

Depois de abandonar o corpo, o acusado ainda tentou negociar o veículo pela internet, mas devido a repercussão do caso, decidiu abandonar no terreno de uma casa, no Indubrasil. Cerca de dez pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações.

