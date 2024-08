Coleção de roupas será lançada por meio de um fashion film gravado em CG

Curta-metragem está sendo filmado nas ruas e será dirigido pela estilista Lidiane Lopes

A LidyLo prepara-se para um lançamento inédito com sua nova coleção, “Sonhos e Fetiches da Fronteira”. Em vez de um evento tradicional, a marca apresenta um fashion film inovador e um desfile que prometem surpreender nos próximos meses. Sob a direção de Lidiane Lopes, a coleção mergulha nas influências culturais que moldaram a estilista, criando uma experiência visual que celebra a força e a feminilidade das mulheres que a inspiraram. Atualmente, as imagens estão sendo capturadas em locações da Capital.

A LidyLo surgiu da fusão entre as memórias de infância de Lidiane na cidade de Bela Vista e a rica cultura paraguaia que sempre a cercou. “A inspiração para a marca LidyLo veio da minha criação e da forma como eu me vestia na infância. As saias rodadas e os croppeds bordados, típicos da cultura paraguaia, sempre me influenciaram. Minha marca tem uma personalidade única, usando tecidos leves e orgânicos, e tules bordados que remetem àquelas mulheres fortes da fronteira,” explica a estilista.

“Sonhos e Fetiches da Fronteira” não é apenas uma coleção de moda; é uma homenagem à trajetória de Lidiane Lopes e à sua jornada de autoconhecimento. Lidiane descreve a coleção como uma reflexão de sua própria jornada, explorando como a cidade, a cultura e as mulheres ao redor influenciam seu o desenvolvimento pessoal e estilo.

“Meu trabalho tende a mostrar que mulheres podem ser sensuais e poderosas atrás do vestuário. E que a roupa somente é um acessório, quando se tem personalidade”, destacou.

Fashion Film

Este formato audiovisual se destaca por sua acessibilidade, oferecendo uma abordagem moderna e envolvente para transmitir a estética, os conceitos e as ideias da coleção ao público.

O curta-metragem não só exibe as peças da nova coleção, como também valoriza a beleza de Capital, capturando suas luzes noturnas e cenários emblemáticos. “A ideia é mostrar a trajetória da saída de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, até a capital do Estado. Campo Grande é um aconchego para quem chega do interior, e eu quero capturar essa beleza no filme,” explica Lidiane.

A coleção “Sonhos e Fetiches da Fronteira” é 100% autoral, com Lidiane à frente da criação, confecção, produção e direção. A trilha sonora original, com letra escrita pela estilista e arranjo da banda Coquetel BLUE, celebra uma “Dama de Preto” que simboliza força e ousadia.

“Está sendo incrível poder passar minhas ideias para roteiro e trocar experiência. Com certeza é um ganho de conhecimento para eu ver que nunca se faz nada sozinha. E à minha equipe faz parte deste fashion film. Todos contribuíram para que este projeto seja inesquecível e inédito”, explicou.

Lidiane Lopes defende a narrativa visual como uma ferramenta poderosa para conectar o público e clientes com as personagens de suas coleções, permitindo que eles se vejam refletidos nas histórias e estilos apresentados.

Para a estilista, o vestuário não é apenas uma peça de roupa, mas um meio de expressão que complementa a identidade de cada indivíduo. Ela acredita que, assim como qualquer forma de arte, a moda é uma expressão sensível do que ocorre ao nosso redor, e que estilistas, como artistas, têm a necessidade intrínseca de se manifestar e transmitir suas visões por meio do visual.

“As expectativas são de reconhecimento. Quero mostrar que Mato Grosso do Sul tem moda autoral, sim! Temos profissionais incríveis que fomentam a cultura do nosso estado. Espero inspirar outras mulheres, como fui inspirada um dia, e encorajá-las a trazerem suas histórias à luz”, conclui.

Serviço

“Sonhos e Fetiches da Fronteira” conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo, do MinC (Ministério da Cultura), via edital da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande). O projeto ainda não possui data de lançamento, mas será divulgado ainda este ano. Para mais informações, acesse o perfil oficial pelo Instagram Lidiane @lidyloo.

Por Amanda Ferreira

