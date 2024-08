Começa o Festival de Inverno de Bonito 2024, com inúmeras atrações para todos os gostos

Com 83 horas de arte e cultura e 57 atrações para toda a família, o Festival de Inverno de Bonito 2024 começou oficialmente nessa quarta-feira (21). Entre as novidades deste ano está a inclusão da Catedral Erudita – sucesso ano passado no Festival América do Sul, também realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Lançado na última edição do Festival de Inverno, o Bonitinho, com shows e atividades para as crianças, continua para a alegria também das mamães e papais. Outros destaques são a Gastronomia, com uma Cozinha Show, a participação cada vez maior de artistas regionais, e a acessibilidade, com intérprete de libras e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida. Isso tudo sem contar que Bonito é o 1⁰ destino carbono neutro do mundo.

Até domingo (25), o município de 23 mil habitantes, conhecido pelas belezas turísticas, vai receber 30 oficinas, seis exposições, 11 contações de história, 16 shows ou concertos,sete palestras, sete intervenções artísticas e dois campeonatos de games, além das atividades na Galeria de Artes Visuais e na Tenda dos Saberes. Tudo de graça.

Neste ano, o tema do Festival de Inverno é ‘Na terra viva, nossa arte vibra’. É vibração não falta. A cerimônia de abertura, por exemplo, teve balé, balé aéreo, cortejo com muita música do grupo BojoMalê, de Campo Grande, e muita energia.

No palco Sol, o secretário Marcelo Miranda (Turismo, Esporte e Cultura) destacou que o festival foi construído para valorizar as riquezas da nossa população. “Foi feito com muito amor, pensando em vocês, pensando em valorizar a nossa cultura, valorizar as nossas raízes, gerar renda para a população e, principalmente, utilizar o festival como um produto para geração de fluxo turístico”.

Marcelo Miranda lembrou também que, pela primeira vez, atendendo reivindicação do trade turístico, a programação nacional foi definida com quatro meses de antecedência para poder ser divulgada em uma das maiores feiras de turismo da América Latina.

E o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, agradeceu o “exército” de colaboradores, que trabalham para fazer o festival. “Estamos tentando trazer toda a característica do governador Eduardo Riedel, trazendo inovação, um festival verde, um festival sustentável e um festival que possa proporcionar a melhor alegria a todos vocês (…) Que todos tenham uma ótima diversão e aproveitem muito o Festival de Inverno de Bonito”.

Para o diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, o festival tomou proporções jamais vistas. “Eu não sei vocês, mas eu tô amando! O Festival esse ano está com cara de festival gigante e isso é graças a vocês. Obrigado ao Governo do Estado! (…) Você que é daqui da nossa cidade, espero que sejam cinco dias de muita diversão e de muita alegria. A cultura está de volta e ela vai permanecer”, finalizou.

Com Gov MS