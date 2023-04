Mostra de Cinema no MIS traz de volta a nostalgia dos filmes de Faroeste

Em colaboração com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, o MIS revive a época de ouro do western com a mostra temática “Era uma vez o faroeste”. O projeto contará com seis sessões que exibirão uma variedade de filmes do gênero, abrangendo estilos, diretores, épocas e regiões relevantes para o desenvolvimento deste tipo de cinema.

A primeira exibição será no dia 18 de abril de 2023, às 19 horas, com o filme “Os brutos também amam”, de George Stevens (EUA/1954/Documentário/livre/118’), de forma gratuita. Haverá uma apresentação antes do filme e um debate sobre o filme no final.

A trama narra a história do filho de rancheiros humildes que desenvolve uma admiração pelo habilidoso pistoleiro Shane (interpretado por Alan Ladd). Shane é um forasteiro na cidade e oferece ajuda ao grupo de pequenos colonos para defender suas terras dos capangas contratados pelo poderoso barão do gado.

O coletivo Boca Filmes é composto por ex-alunos do curso de graduação em Audiovisual da UFMS e tem produzido diversos eventos culturais em Campo Grande desde sua criação em 2022. O grupo continua a oferecer ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino na capital sem interrupção. Essa é a segunda colaboração do coletivo com o MIS.

“A cada semestre quem faz a curadoria é uma pessoa diferente, e dessa vez eu fui o responsável por escolher o recorte e os filmes”, diz João Pelosi, um dos membros do coletivo A Boca Filmes. “E essa escolha vem muito por causa da importância que o faroeste teve na minha trajetória ao longo do curso de Audiovisual. Eu entrei na faculdade com um repertório de cinema muito restrito aos filmes de shopping contemporâneos de Hollywood, e isso tornava qualquer tentativa de contato com outros cinemas, sobretudo a filmes mais antigos, uma tarefa muito demandante e desmotivadora.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.