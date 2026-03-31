Circuito Cultura MS: Carreta-palco segue para a região central com nova rodada de apresentações

Novo roteiro contempla seis cidades que receberão os espetáculos gratuitos de teatro, dança e circo

Após iniciar sua programação pela região norte do estado, a carreta-palco do Circuito Cultura MS segue para a segunda etapa de apresentações de arte e cultura a municípios da região central de Mato Grosso do Sul.

O novo roteiro contempla seis cidades que receberão os espetáculos gratuitos de teatro, dança e circo em uma estrutura itinerante que transforma espaços públicos em palcos culturais.

O Circula Cultura MS é um projeto financiado pela Política Nacional Aldir Blanc do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo do Estado de MS, através da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de MS), e produzido pela Flor e Espinho Teatro.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, ressalta o sucesso da primeira etapa, que registrou praças lotadas em todos os dias de evento. “Tivemos uma recepção muito positiva, graças ao apoio das instituições locais e, principalmente, das moradoras e moradores que estiveram conosco. Isso demonstra o envolvimento coletivo nos municípios e o quanto a cultura mobiliza e conecta as pessoas”, destaca.

A diretora e produtora cultural Nair Gavilan, da Flor e Espinho Teatro, OSC (organização da sociedade civil) responsável pela execução do projeto, comenta a qualidade artística das apresentações. “São artistas comprometidos com seus trabalhos e com o público, o que se reflete diretamente na qualidade das apresentações e na experiência proporcionada às comunidades”, afirma.

Na estrada

O circuito de amostras do Circula Cultura MS – 2020 teve início no dia 23 de março em Sonora, e já passou por Coxim (24), Alcinópolis (25), Figueirão (26), Camapuã (27) Rio Verde do MT (28) e Bandeirantes (29). A programação segue até o dia 22 de maio de 2026, com encerramento previsto no município de Paraíso das Águas.

Veja onde o Circula Cultura MS estará nessa segunda etapa (Região Central):

* Jaraguari – 30 de março – SEGUNDA-FEIRA

Espetáculo: Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha;

Grupo Teatro Imaginário Maracangalha;

Local: Praça Central. 18h.

* Rochedo – 06 de abril – SEGUNDA-FEIRA

Espetáculo de Dança: Peça Única;

Grupo: House of Hands Up MS;

* Corguinho – 07 de abril – TERÇA-FEIRA

Espetáculo de Teatro: Com a palavra, o poeta;

Artista: Emanuel Marinho.

* Terenos – 08 de abril – QUARTA-FEIRA

Espetáculo de Dança: Exp. na Rua;

Grupo: Grupo Expressão de Rua;

* Dois Irmãos do Buriti – 09 de abril – QUINTA-FEIRA

Espetáculo: Revolução;

Grupo: Teatral Grupo de Risco.