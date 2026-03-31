Artes cênicas: sucesso internacional, “Tom na Fazenda” entra em cartaz essa semana em Campo Grande

Exibições acontecem na quarta (1º) e quinta-feira (2) de abril, às 19h30, no Teatro Glauce Rocha

Um dos espetáculos mais premiados e aclamados do teatro contemporâneo brasileiro já tem data para chegar a Campo Grande. “Tom na Fazenda” será apresentado nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira (2), às 19h30, no Teatro Glauce Rocha, em uma curta temporada que marca a passagem da turnê nacional por Mato Grosso do Sul. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://bit.ly/TomNaFazendaCG.

Com quase uma década em cartaz, a montagem idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, com direção de Rodrigo Portella, já foi assistida por mais de 200 mil espectadores em diferentes países e segue em circulação nacional, após uma trajetória de destaque em importantes festivais internacionais.

Baseada na obra “Tom à la Farme”, do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, a peça tornou-se uma das produções brasileiras de maior circulação internacional nos últimos anos. A montagem já passou por importantes festivais e temporadas na França, Canadá, Reino Unido, Suíça e Bélgica, incluindo o Festival Off Avignon e o Festival de Edimburgo, além de temporadas em teatros emblemáticos como o Théâtre Paris-Villette, em Paris, onde bateu recorde histórico de público e bilheteria.

No Brasil, o espetáculo também reúne reconhecimento da crítica especializada. Entre as premiações estão o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo, o Prêmio APTR, o Prêmio Shell de Teatro, além do Prix de la Critique de Melhor Espetáculo Estrangeiro, concedido pela Associação de Críticos de Teatro de Québec, no Canadá. A montagem soma ainda diversas indicações e vitórias em categorias como direção, atuação, cenografia e iluminação.

A chegada da turnê a Mato Grosso do Sul reafirma a importância da circulação de grandes produções pelo Centro-Oeste, ampliando o acesso do público a uma das obras mais marcantes do teatro contemporâneo brasileiro. Para o ator e idealizador Armando Babaioff, a permanência do espetáculo em cartaz ao longo de quase dez anos revela a potência de uma história que continua dialogando com diferentes gerações.

“O espetáculo permanece atual porque fala de algo muito profundo e estrutural: o medo. O medo de ser quem se é, o medo do olhar do outro, o medo da violência que nasce do silêncio. A peça fala de homofobia, claro, mas fala sobretudo de afeto interditado, de famílias que preferem inventar mentiras a encarar a verdade”, afirma o ator.

A trama acompanha Tom, um publicitário que viaja ao interior para o funeral de seu companheiro. Ao chegar à fazenda da família, descobre que a sogra desconhecia completamente a existência do relacionamento e que toda a estrutura familiar está sustentada por mentiras. Nesse ambiente rural e opressivo, Tom se envolve em uma relação tensa com Francis, irmão do falecido, dando início a um jogo psicológico marcado por violência, desejo, silêncio e manipulação.

Para o diretor Rodrigo Portella, a encenação busca traduzir fisicamente as tensões emocionais presentes na história. No palco, o chão coberto por lama cria um ambiente instável para os atores.

“A lama não é apenas uma escolha estética, é uma escolha de discurso. Ela representa a instabilidade dessas relações. O personagem chega da cidade a um ambiente completamente inóspito, onde tudo escorrega, onde não há segurança. É como se ele entrasse em um território de mentiras e de perigo”, explica o diretor.

A cenografia, que mistura água, terra e movimento corporal intenso, transforma o espaço cênico em uma metáfora da própria trama. Ao longo da peça, a lama vai impregnando o corpo dos atores, evidenciando a deterioração emocional dos personagens e o peso das violências que atravessam aquela família.

Desde a estreia em 2017, a montagem percorreu dezenas de cidades brasileiras e internacionais, dialogando com públicos de diferentes culturas. Segundo Babaioff, essa circulação internacional ampliou ainda mais a dimensão humana da obra.

“Apresentar em lugares como Avignon e Edimburgo nos fez perceber que estamos lidando com um drama profundamente humano. As reações do público na França, na Escócia ou na Bélgica eram muito semelhantes às do Brasil. Quando voltamos ao país, voltamos com outra consciência: cada apresentação aqui também se torna um espaço de encontro e de resistência”.

A turnê de “Tom na Fazenda” conta com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, além do suporte internacional do Instituto Guimarães Rosa, responsável pela difusão cultural do Brasil no exterior.

Com direção de Rodrigo Portella e atuação de Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, a montagem chega a Campo Grande reafirmando a potência do teatro brasileiro contemporâneo e a importância de descentralizar o acesso às obras premiadas, aproximando diferentes públicos de produções de relevância internacional.

Serviço: O espetáculo Tom na Fazenda será realizado em Campo Grande nos dias 1º e 2 de abril, às 19h30, no Teatro Glauce Rocha. A classificação indicativa é de 18 anos e os ingressos podem ser adquiridos no link.

Por Carolina Rampi

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