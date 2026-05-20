Viu o Chico? Casal procura por cachorro que sumiu na região do Cel. Antonino nesta semana

Um cachorro que atende pelo nome de Chico, está desaparecido desde segunda-feira (18), em Campo Grande. Segundo informações, o cachorrinho foi visto pela última vez na região Morada do Sossego e Coronel Antonino, na segunda-feira, por volta das 15h.

Chico é um SRD (Sem Raça Definida), popularmente conhecido como vira-lata, na cor caramelo, e de porte pequeno. De acordo com os donos do animal, ele tem um macha branca na região do pescoço, facilitando na identificação.

“Ele é pequeno, do tamanho de um gato. Tem uma mancha branca no peito que vai até a lateral do pescoço. A pelagem é mais escura nas costas e no rabo. O Chico é dócil, mas medroso”, detalharam.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do cachorro Chico, podem entrar em contato com os tutores por meio dos números: (67) 99128-5758 – Bia e (67) 99930-1654 – Cayo. Ajude a encontrar!

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