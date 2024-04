Cinema oferece sessão especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo na Capital

O UCI Cinemas, localizado no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, realiza o “UCI Azul” nesta terça-feira (2), em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para sessão do filme “Kung Fu Panda 4”. A sessão será realizada em sala climatizada, com luzes sempre acesas durante toda a sessão e som 25% mais baixo em relação a uma exibição tradicional e volume de som reduzido, tudo voltado especialmente para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou que possuem hipersensibilidade sensorial, além de não haver trailers ou propagandas comerciais. Os ingressos já estão à venda pelo site, com sessão disponível às 14h40.

Lei

As exibições especiais e adaptadas para pessoas com TEA e hipersensibilidade começaram a ser realizadas em 2022, após a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurar um Procedimento Operacional e Consultivo para acompanhar o cumprimento da Lei Estadual n.º 5.677/2021.

Conforme a Lei, as operadoras das salas de cinema do Estado precisam promover, no mínimo, uma sessão mensal de cinema adaptada, para pessoas com TEA ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial, em geral. Os familiares ou acompanhantes, mediante a compra de ingresso, terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair da sessão sempre que necessário.

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo Criado

Criado em 2007 pela ONU, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado hoje, dia 2 de abril. O objetivo da data é promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode caracterizar desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social.

Por Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.