Novo leilão de veículos do Detran-MS oferece motocicleta 2025/2026 e esportivo turbo entre os destaques

Quem procura uma oportunidade para adquirir veículo com lance inicial atrativo já pode participar do novo leilão aberto pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Publicado na quinta-feira (11), o certame na modalidade on-line contempla veículos aptos para circulação, além de lotes de sucata aproveitável e sucata inservível.

Na categoria de veículos para circulação, serão ofertados 124 lotes, sendo 104 motocicletas e 20 automóveis recolhidos nos municípios de Bela Vista, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ponta Porã. A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas.

Entre os destaques está o lote 108, uma Honda CG 160 Fan, ano/modelo 2025/2026, com lance inicial de R$ 4.868,00. O veículo é sem primeiro emplacamento e oriundo de saída de estoque Renave. Outro destaque é o lote 44, um Fiat Punto Turbo T-Jet 2013/2013, com lance inicial de R$ 13.551,00.

Os interessados podem registrar lances a partir das 10h do dia 11 de junho, por meio do portal da leiloeira credenciada, Regina Aude Leilões. O encerramento está previsto para às 16h (horário de Brasília) do dia 29 de junho.

A visitação aos lotes ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de junho, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos pátios da Autotran em Campo Grande e Dourados.

Em Campo Grande, os veículos estarão disponíveis para visitação na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, Bairro Rita Vieira. Já em Dourados, a visitação será realizada na Rua Coronel Ponciano de Matos, nº 51-B, Bairro Jardim Colibri. A localização dos lotes pode ser conferida no site da leiloeira.

Além dos veículos para circulação, o Detran-MS também realizará leilão de sucata aproveitável, destinado exclusivamente a empresas de desmontagem credenciadas, com 43 lotes disponíveis.

O certame também inclui um leilão de sucata inservível destinado exclusivamente à reciclagem. Nesta modalidade será ofertado um lote único composto por 139 motocicletas, com peso estimado de 12.510 quilos de material ferroso, destinado a empresas dos ramos de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas junto ao Detran-MS.

Os editais completos, com a relação de todos os lotes, regras de participação e condições de arrematação, podem ser consultados no site oficial do Detran-MS e na edição nº 12.182 do Diário Oficial do Estado.

Serviço

Leilão de Veículos para Circulação

Início dos lances: 11 de junho de 2026, às 10h

Encerramento: 29 de junho de 2026, às 16h

Participação: pessoas físicas e jurídicas

Leilão de Sucata Aproveitável

Início dos lances: 11 de junho de 2026, às 10h

Encerramento: 29 de junho de 2026, às 15h

Participação: empresas de desmontagem credenciadas

Visitação dos lotes

Datas: 24, 25 e 26 de junho de 2026

Horário: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Campo Grande: Av. Gerval Bernardino de Souza, nº 644, Bairro Rita Vieira

Dourados: Rua Coronel Ponciano de Matos, nº 51-B, Bairro Jardim Colibri

Mais informações

Site oficial do Detran-MS: www.detran.ms.gov.br

Portal da leiloeira credenciada Regina Aude Leilões

Edição nº 12.182 do Diário Oficial do Estado.