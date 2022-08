Willian treina e deve reforçar Corinthians contra Flamengo

Willian em campo foi a boa notícia do treino do Corinthians na manhã desta segunda-feira (8), o último antes da decisão contra o Flamengo, nesta terça (9), no Maracanã. O camisa 10 perdeu o jogo de ida por conta de dores musculares, mas deve ser reforço para o técnico Vítor Pereira na volta.

Ele teve dois problemas médicos recentes: primeiro uma subluxação no ombro direito que o tirou de cinco partidas, e na semana passada sofreu com uma tendinite na coxa direita. Willian perdeu o empate por 1 a 1 contra o Avaí, no último sábado (6), porque aprimorava a parte física justamente para o duelo contra o Flamengo.

Além de Willian, o Corinthians segue com Renato Augusto à disposição para o duelo no Maracanã. O camisa 8 voltou a jogar após 13 partidas e contribuiu com uma assistência contra o Avaí. Ele tem chances inclusive de ser titular contra o Flamengo.

O treino desta segunda não contou com a presença da imprensa, como de praxe. Segundo o clube informou, o elenco fechou a preparação com uma atividade de posse de bola em campo reduzido e um exercício de posicionamento tático. Depois houve ensaio de bolas paradas e finalizações.

O Corinthians precisa reverter a desvantagem dos 2 a 0 que tomou na ida e para isso tem que vencer no Maracanã. Vitória por um gol de diferença não serve; por dois, leva a decisão aos pênaltis; e por três ou mais garante a classificação no tempo normal.

Não há prorrogação, nem critério de gol qualificado fora de casa, e o classificado enfrenta um argentino nas semifinais: Talleres ou Vélez Sarsfield. Acesse também: Mais de 20 anos após CPI da Nike, você lembra o desfecho?

Com informações Uol/Folhapress