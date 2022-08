No Dia do Gato veja a receita de lasanha do Garfield

No dia oito de agosto é comemorado o Dia Internacional do Gato, pet presente na maioria das famílias brasileiras e conhecido pela sua variedade de cores, sono interminável e comportamento quieto (nem todos!). O animal é tão amado mundialmente que três datas foram escolhidas para celebrar o felino: 20 de fevereiro, 8 de agosto e 29 de outubro.

A data de oito de agosto foi escolhida por meio da iniciativa da organização para a defesa dos animais IFAW (International Fund for Animal Welfare) que comemorou pela primeira vez em 2022, junto com outras organizações que lutam pelos direitos dos animais. Para representar a data a receita de hoje é o prato preferido do gato laranja mais famoso do mundo: o Garfield, que tem uma paixão pelas lasanhas a bolonhesa.

Ingredientes:

Massa:

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola cortadinha

2 talos de salsão bem picadinhos

1 cenoura bem picadinha

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1kg de carne moída

300ml de tomates sem pele, amassados

250 ml de caldo de galinha

12 folhas de massa para lasanha

Molho:

50g de manteiga

50g de farinha de trigo

600ml (até 900ml) de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado na hora

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 220°C e aqueça o azeite numa panela grande. Acrescente a cebola, o salsão e a cenoura, além de um pouco de sal, para evitar que os legumes dourem demais. Refogue até que eles fiquem macios e transfira a mistura para um prato, mantendo a aquecida. Coloque a carne moída na mesma panela e, sempre mexendo, deixe que frite por completo.

Adicione os tomates amassados e torne a misturar. Ponha os legumes de volta e acrescente o caldo de galinha. Diminua o fogo e deixe ferver por cerca de 30 minutos, ou até que quase todo o líquido tenha evaporado. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta a gosto e reserve tampado.

Para o molho branco, derreta a manteiga em fogo baixo numa panela grande. Acrescente a farinha e mexa constantemente por 1 minuto. Coloque o leite gradualmente e deixe cozinhar, mexendo sempre, até o molho engrossar. Depois que ele atingir o ponto ideal, mantenha o no fogo por somente mais dez segundos. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Monte a lasanha em um refratário largo, fazendo camadas com um terço de cada ingrediente: primeiro a carne, depois a massa e, finalmente, o molho branco. Repita a sequência de camadas mais duas vezes e espalhe o parmesão por cima. Leve ao forno e asse por cerca de 25 minutos, ou até que as beiradas estejam borbulhando e a parte de cima esteja dourada. Sirva-se em seguida.

