Edital oferece incentivo projetos audiovisuais dirigidos por mulheres em MS

Podem participar mulheres cis e transgênero em três modalidades de produções audiovisuais

Mato Grosso do Sul abre as portas para o talento feminino no cinema! Em uma iniciativa histórica, foi lançado no Diário Oficial da última sexta-feira (13) o edital da Política Nacional de Audiovisual de Base (PNAB), que vai apoiar projetos audiovisuais dirigidos por mulheres cis ou transgênero. Com o objetivo de impulsionar a criatividade e a diversidade cultural do estado, o edital oferece apoio financeiro para a produção, finalização e complementação de projetos que tragam mais voz e representatividade para as cineastas de MS.

O edital oferece três modalidades de apoio para projetos audiovisuais. A primeira é a produção de curta-metragem, com filmes de temática livre, com duração entre 10 e 25 minutos, que podem ser de ficção, documentário, animação ou experimental, e devem ser dirigidos por mulheres cis ou transgênero.

A segunda modalidade é voltada para a finalização e complementação de projetos audiovisuais, como curta ou longa-metragens em produção, com temática livre e também dirigidos por mulheres cis ou transgênero. Por fim, a terceira modalidade apoia a realização de mostras, festivais ou cineclubes, desde que produzidos por mulheres cis ou transgênero.

Os projetos selecionados devem ser inéditos e originais, e o valor total disponível para o edital é de R$ 600.000,00, com um teto máximo de R$ 100.000,00 por projeto. As inscrições estarão abertas de 18 de dezembro de 2024, a partir das 09h00, até 18 de janeiro de 2025, às 18h00 (horário de Brasília).

Quem pode participar?

Podem se inscrever no edital todas as agentes culturais mulheres cis ou transgênero que atuam ou residem em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos. A definição de agente cultural abrange artistas, cineastas, músicos, escritores, dançarinos, curadores, produtores culturais e outros profissionais responsáveis pela criação, produção e promoção de manifestações culturais.

As inscrições estão abertas para diversas formas jurídicas, incluindo pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs), pessoas jurídicas com fins lucrativos, como empresas de pequeno e grande porte, e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como associações, fundações e cooperativas. Além disso, coletivos ou grupos sem CNPJ também podem se inscrever, desde que sejam representados por uma pessoa física.

Editais e festivais locais têm uma importância significativa para impulsionar a cadeia produtiva de cineastas regionais. A estudante do 8º semestre de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Isabelle Silva (21), fala sobre como iniciativas como essa, influenciam no trabalho destes produtores.

“Ninguém faz um filme para que ele fique guardado. A primeira coisa é que ninguém produz um filme para que ele não seja visto. Portanto, queremos que o máximo de pessoas tenha a oportunidade de assistir. Assim, quando ocorrem esses editais e festivais, eles conseguem levar esses produtos ao público“.

A acadêmica é diretora em coletivo com a equipe; Mileny Miyashiro de Sousa (21), Keilayne Pereira de Almeida(20) e Caio Gomes da Cunha (21) e juntos produziram o documentário “Crimes da Cruz”, produção que conta a história de maneira respeitosa, sobre as vítimas do assassino “Maniaco da Cruz”.

A mensagem que a equipe buscava transmitir através do documentário era a importância de preservar a memória das vítimas. Durante suas pesquisas, notaram a escassez de informações sobre as pessoas que perderam a vida nas mãos do “Maníaco da Cruz”.

“São produtos que envolvem o trabalho de muitas pessoas e ajudam a promover a produção cultural local. Considero isso importante não apenas pela divulgação, mas também pelo incentivo, já que Mato Grosso do Sul não tem uma indústria cinematográfica tão grande. Portanto, gradualmente, estamos conquistando nosso espaço, sendo positivo começar por aqui, por ser uma tarefa desafiadora”. Afirma a cineasta.

Isabelle concluiu que, por isso, acredita que os editais estaduais são uma ajuda fundamental. “Eles oferecem um suporte básico que impulsiona e permite avançar no crescimento profissional. Mato Grosso do Sul possui apenas uma oferta de graduação em audiovisual no Estado, o que torna projetos como este de extrema importância para o desenvolvimento da área”.

Uma conquista histórica para o audiovisual do MS

Para Ana Ostapenko, coordenadora da Pantanal Film Commission, o edital representa uma “conquista histórica” para o audiovisual sul-mato-grossense, especialmente para as mulheres que têm transformado o cenário cultural do estado. “Estamos oferecendo uma plataforma para que as narrativas femininas, sejam elas cis ou transgênero, possam ser contadas e ocupar as telas. Mulheres de todo Mato Grosso do Sul, tragam seus projetos e ajudem a construir um cinema mais plural, vivo e representativo”, afirmou.

Este edital representa uma importante oportunidade para as mulheres que desejam dar voz às suas histórias e contribuir para a diversidade cultural no estado. A iniciativa busca garantir mais espaço para as mulheres no setor audiovisual, promovendo um ambiente de maior inclusão e representatividade.

O cronograma do edital estabelece que o período de inscrição ocorrerá de 18 de dezembro de 2024 a 18 de janeiro de 2025, até às 18h00 (horário de Brasília). Cada agente cultural poderá se inscrever com no máximo um projeto e ser contemplado com apenas um apoio. O edital completo, com todos os requisitos e a documentação necessária, está disponível no Diário Oficial e deve ser consultado para mais informações detalhadas sobre o processo de inscrição.

Amanda Ferreira