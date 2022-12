Moradora de rua é executada a tiros na Capital

Uma mulher ainda não identificada, foi morta a tiros na noite de ontem (14), por atirador que estava em um veículo, atrás do Terminal Rodoviário de Campo Grande. De acordo com informações da polícia, a vítima era moradora de rua e tem aproximadamente 40 anos.

Conforme relatado pela polícia, a mulher estava em companhia de um morador de rua, que também não sabia o nome da vítima. A testemunha relatou aos policiais que um veículo passou por eles, realizando os disparados, mas não atingiu ninguém. O automóvel depois retornou em direção a eles e numa segunda tentativa, disparou novamente, atingindo a vítima. A mulher foi socorrida, porém, chegou ao hospital em óbito.

De acordo com informações policiais, até o momento não há indícios para afirmar se o crime trata-se de feminicídio, já que uma das principais linhas de investigação pode estar ligado ao tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, a hipótese de feminicídio não será descartada.

O morador de rua que estava com a vítima possui passagens pela polícia. A ocorrência por enquanto foi registrado como homicídio. O caso será investigado.

