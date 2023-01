Três pessoas são presas em flagrante por vender drogas via pix

Equipes da Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) prenderam três suspeitos de comercializar entorpecentes no Bairro Santa Emília, em Campo Grande. Com eles, foram encontrados dinheiro, maconha e cocaína prontos para revenda.

O primeiro flagrante aconteceu na Rua Camboatá, onde um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas. Com ele foi encontrado R$499, três porções de maconha e sacos contendo aproximadamente 108 pinos de cocaína.

Já no segundo flagrante, localizado na Rua Gazela, dois jovens de 20 e 24 anos foram presos com 12 porções de maconha, cocaína, R$ 362 reais, uma maquininha de cartão. “Quando chegamos no local, encontramos diversos cartazes nas paredes, com número pix. Isso mostra que o tráfico de drogas na Capital está cada vez mais sofisticado”, relatou o delegado Roberto Guimarães.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a Denar, onde se encontram a disposição da justiça.

Denúncia:

As denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) e (67) 3345-0000.

