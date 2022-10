Na Tribuna, paciente agradece agilidade em atendimento na Casa Rosa

Há menos de um ano, Emilly Silva Coffacci recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Durante a sessão ordinária desta terça-feira (18), na Tribuna, ela fez um relato de agradecimento pela agilidade nos exames que fez na Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador Dr. Victor Rocha. Ela foi a primeira paciente do local, que hoje já contabiliza 3,3 mil atendimentos.

Neste mês do Outubro Rosa, em que as ações de conscientização à prevenção do câncer são reforçadas, a paciente relatou que ao sentir o nódulo na mama buscou o atendimento na Casa Rosa e, imediatamente, pode realizar biopsia, mamografia e todos os demais exames necessários.

“Quem tem câncer tem pressa. Com 15 dias, estava com resultado da biópsia na mão. Isso fez toda a diferença no meu tratamento. Não precisei ficar na fila meses ou anos como, infelizmente, ainda acontece com muitos pacientes”, relatou.

“Entre o tempo da consulta, exames e início do tratamento foram menos de dois meses. Isso fez total diferença”, disse Emilly. Ela já passou por todas as sessões de quimioterapia, por cirurgias e agora está na fase final da radioterapia.

“Se não fosse esse projeto, talvez, hoje ainda estaria na fila ou não teria feito nem metade do que realizei”, disse. Ela agradeceu ao vereador Dr. Victor Rocha e a toda equipe pelo acolhimento e por estarem fazendo a diferença na vida das mulheres.

Emilly aproveitou para lembrar a todas as mulheres que a prevenção não deve ser apenas em outubro, mas o ano inteiro. “Temos que ter essa consciência de prevenir e, se algo estiver acontecendo, já iniciarmos o tratamento. A Casa Rosa nos dá o acolhimento e o que precisamos neste momento”, relatou.

O vereador Dr. Victor Rocha agradeceu a Emilly pelo seu relato e coragem ao enfrentar a doença. Ainda a convidou para ser a embaixadora da Casa Rosa. “Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Parabéns pela coragem em contar sua história neste mês do Outubro Rosa”, afirmou.

Casa Rosa – Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista e por mamografias. Já foram 3,3 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), 953 ultrassonografias, 551 mamografias, 427 biópsias, sendo confirmado 49 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

O vereador Dr. Victor Rocha agradeceu aos vereadores que apoiaram o projeto desde o começo, destinando emendas para ajudar nos atendimentos. Além do atendimento com mastologista, no local há possibilidade de realizar mamografia, ultrassonografia, punção de mama, biópsia, inclusive tratamento cirúrgico. “Tem sido um grande apoio na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das pacientes”, afirmou o vereador.

Atendimento – Para as pessoas que desejam ser atendidas na Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima a sua residência e pegar o encaminhamento. Os atendimentos são realizados nas tardes de quinta e sexta-feira no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 509.

Campanha – A Câmara Municipal de Campo Grande promove a Campanha Outubro Rosa, como forma de alertar sobre a importância dos exames preventivos para detectar precocemente o câncer de mama. A Casa de Leis está iluminada com as cores rosa. Informativos da campanha estão nas redes sociais e em painel no Plenário.

Ainda, no dia 24 de outubro, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, está previsto o II Seminário de Saúde da Mulher. Também haverá a Caminhada pela Vida – Projeto Casa Rosa na Luta Contra o Câncer de Mama, que será realizado no dia 22 de outubro a partir das 8h, com concentração na frente da prefeitura de Campo Grande com destino até a Praça do Rádio Clube.

Com informações da assessoria