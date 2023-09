Policiais encontram maconha avaliada em R$7,8 milhões em três veículos roubados

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (13), mais de 3 toneladas de maconha, sendo transportados em três veículos com registro de roubo, pela BR-267, entre os municípios de Laguna Carapã e Maracaju. Segundo os policiais, os entorpecentes apreendidos estão avaliados em mais de R$7,8 milhões.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais do DOF visualizaram três veículos que seguiam em alta velocidade, aparentemente carregados, sentido Maracaju. Ao avistar os policiais, os condutores do Toyota SW4, Toyota Corolla Cros e Volkswagen Jetta desobedeceram a ordem de parada e adentraram no perímetro urbano do município.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma SW4 preta abandonada em uma rua da cidade. O condutor fugiu e não foi localizado. Em diligências pelo município, o segundo veículo Toyota Corolla Cross foi localizado na zona rural do município. Ao ver o carro abandonado, os policiais encontraram o condutor fugindo a pé pela lavoura, na MS-162, quando foi detido pelos policiais.

Questionado, ele relatou que pegou o veículo já carregado no Assentamento Itamaraty e entregaria em Maracaju, com objetivo de quitar uma dívida.

Já o terceiro veículo, um Volkswagen Jetta, foi encontrado abandonado em uma rua, próximo a escola municipal. Durante as checagens dos agregados, dos três veículos, constatou-se que todas as placas afixadas eram falsas, bem como registro de roubo/furto sendo o Corolla foi roubado em Ponta Porã no dia 26 de junho deste ano. A Hilux SW4 furtada em Franca (SP) no dia 08 de julho e o VW Jetta branco furtado no dia 05 de fevereiro deste ano, em São Paulo (SP).

Os entorpecentes encontrados nos veículos foram pesados na na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) e totalizaram 3.650 toneladas de maconha.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) e, o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 7,8 milhões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.