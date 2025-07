2ª edição do ‘United Dance Festival’ será em setembro

Festival terá múltiplos estilos, K-Pop além de R$ 50 mil em prêmios

Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o Teatro Glauce Rocha será palco para a segunda edição do ‘United Dance Festival’, projeto que busca levar a valorização cultura, e artística de dançarinos e profissionais da dança. Para isso, serão R$ 50 mil reais em prêmios destinados às categorias de dança concorrentes, que vão de ballet e até mesmo kpop, estilo musical oriundo da Coreia do Sul que conquista cada vez mais admiradores.

A segunda etapa de inscrições, voltadas para escolas e companhias de dança, irá até o dia 10 de agosto. Apresentado como “uma poderosa ferramenta para a reflexão e transformação da sociedade”, o United Dance Festival aposta na pluralidade como força criativa, reunindo talentos diversos e valorizando formas de expressão e liberdade, oportunizando o crescimento técnico de experiências e conexões entre bailarinos, professores e mestres de dança.

O festival será aberto para participação de academias, companhias, grupos e artistas de todo o Brasil, proporcionando vínculos com artistas e criações do país inteiro. Inicialmente, o festival havia começado como uma mostra, idealizada pelos bailarinos Rafael Fornazare e Marcio Elias. Neste ano ele volta como uma competição, em uma parceria com mais artistas da dança, como explica a dançarina e diretora artística da Associação Motirô, Ana Lucia El Daher.

“A primeira edição não tinha caráter competitivo. Foi uma linda mostra com Cias de Dança apenas aqui do MS. A ideia dos produtores culturais Márcio Elías e Rafael Fornazare era a formação de plateia, e um ambiente perfeito para os bailarinos se apresentarem. Teatro, iluminação, cachê e visibilidade. Ao se unirem a mais 3 bailarinas, Ana Lucia El Daher, Lara Radek e Rosana Elegda, o projeto cresceu”, disse Daher ao jornal O Estado.

“Juntos pensamos em trazer e reunir os melhores profissionais da Dança para julgar esses trabalhos, para que os bailarinos e principalmente coreógrafos tenham um feedback do que andam trabalhando nas salas de aula”.

Competição

Será dividida em 08 gêneros: Balé Clássico Livre/Neoclássico, Balé Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Danças Populares, Danças Urbanas, Jazz, Estilo Livre e K-pop, divididas em três subgêneros: Solo, Duo e Conjunto (exceto K-Pop). Será subdividida em 03 categorias: Infantil, Juvenil e Sênior (exceto K-Pop).

O “Prêmio United DANCE” no valor de R$8.000,00 será destinado para a melhor atuação artística do festival ou grupo destaque, podendo ser escolhido entre qualquer uma das categorias, gêneros ou subgêneros, independente se a obra já tiver sido premiada em outras categorias. Este prêmio será definido na Noite de Gala, onde todos os indicados, já

classificados, deverão se apresentar para concorrer ao prêmio.

Os indicados para concorrerem às “Premiações United Dance”’, “Premiações Por Gênero” e os classificados em 1º Lugar, deverão se apresentar na Noite de Gala para disputarem os prêmios em dinheiro. Os vencedores das “Premiações Dança Contemporânea”, também deverão se apresentar na Noite de Gala para concorrerem aos prêmios em dinheiro.

Premiações por gênero | Melhores conjuntos

* Ballet Clássico Livre/ Neoclássico – R$ 3.000

* Ballet de Repertório – R$ 3.000

* Danças Populares – R$ 3.000

* Danças Urbanas – R$ 3.000

* Jazz – R$ 3.000

* Estilo Livre – R$ 3.000

Premiações dança contemporânea

* Melhor concepção coreográfica – R$ 1.000

* Melhor desempenho – R$ 1.000

* Melhor pesquisa e inovação – R$ 1.000

Premiações kpop

* 1º Lugar – R$ 1.500

* 2º Lugar – R$ 900,00

* 3º Lugar – R$ 600,00

Júri

O festival também trará nomes de peso da dança, tanto do Estado como nacional, entre eles Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e referência nacional no ballet clássico. Complementam o júri Fabio Alcântara, Binho Pacheco, Eládio Prados, Anthar Lacerda e Lennon Vitorino como os nomes nacionais e Irineu Junior, Edson Clair, Selma Azambuja, Jana Aysha, Camilla Marques, Paulo Oliveira, Beatriz de Almeida e Christiane Marcossi, além dos jurados especiais para a categoria de kpop: Vini Anzou, Márcio Oliveira e Leonardo Miyahira.

“A Curadoria foi escolhida a dedo. Profissionais competentes dentro de cada estilo, mantendo assim a qualidade e o nível do festival. O júri será composto por vários nomes da dança, tanto nacionalmente quanto daqui do Estado. Nós temos grandes artistas daqui do Estado, que trabalham com dança e que fazem dança. Nós escolhemos alguns nomes nacionais e claro que a gente não podia deixar de fora os nomes que são muito competentes daqui do nosso Estado”, reforça Daher.

Haverá oficinas de ballet clássico (Cícero Gomes), neo clássico (Binho Pacheco), dança contemporânea (Fábio Alcântara e Binho Pacheco), danças urbanas (Eládio Prados), Jazz (Lennon Vitorino) e danças árabes (Anthar Lacerda).

Diferencial

Alinhados com o meio ambiente, o festival também trará um toque a mais: para cada inscrição, uma árvore será plantada na Capital. “Desejamos que o United seja realizado anualmente. Essa nossa primeira edição nos surpreendeu positivamente. Vamos receber grupos de vários estados do Brasil, e nosso Estado está participando em peso.

Isso gera uma troca de conhecimento e informações riquíssimas. Nossa meta socioambiental será plantar uma muda de árvore para cada grupo participante. É isso que queremos, essa União na dança. Um festival feito por Bailarinos para Bailarinos. O público vai ser agraciado com apresentações lindas! Será imperdível”, finaliza a dançarina.

Para acompanhar a programação, oficinas e compra de ingressos, o festival está no Instagram: @uniteddancefestival

Por Carolina Rampi