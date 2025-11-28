Fim de semana chega com muito rock, Baile do Magal e programação natalina

Entre música, teatro, gastronomia e Natal dos Sonhos, Campo Grande se enche de atrações para todas as idades

Natal dos Sonhos 2025

O “Natal dos Sonhos 2025” de Campo Grande começa no sábado (29) e abre sua programação com uma edição do projeto Natal nos Bairros na Escola Municipal Regina Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século, onde as atividades ocorrerão durante o Mutirão Todos em Ação. Neste ano, a iniciativa percorrerá as sete regiões urbanas de Campo Grande e ainda chegará aos distritos de Anhanduí e Rochedinho, levando música, personagens natalinos, atrações culturais e ações comunitárias para escolas, CRAS e espaços públicos.

As primeiras datas incluem: 29/11, das 8h às 11h, na Escola Regina Vasconcelos Galvão; 29/11, das 18h às 19h30, na Rua 14 de Julho; 02/12, no Parque Jacques da Luz; 03/12, no CRAS Henedina Hugo Rodrigues; 04/12, na Escola Isauro Bento Nogueira; 06/12, na Escola Agrícola Barão do Rio Branco; 08/12, no CRAS Hércules Mandetta; 09/12, no CRAS Zé Pereira; e 10/12, no CRAS São Conrado, sempre das 18h às 19h30.

Burguer Fest 2025

Campo Grande se prepara para os últimos dias do Burger Fest 2025, o maior festival de hambúrguer do Brasil, que segue até 30 de novembro. Nove hamburguerias da capital participam com receitas exclusivas criadas para o evento: Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Chef Burger 700, Tendas Burger, LA Burgerz, Make Burgers, NaBrasa Burger, Safari Burger & Grill e York Sandwich Shop. O público pode experimentar os lanches, votar pelo Instagram oficial (@burgerfestoficial) ou pelo site www.burgerfest.com.br, enquanto o júri técnico avalia as criações. O festival reforça a força da gastronomia local, unindo criatividade, tradição e identidade pantaneira em uma competição que coloca Campo Grande no destaque nacional.

Sidney Magal

O cantor Sidney Magal se apresenta em Campo Grande no sábado (29) com o espetáculo “Baile do Magal”, no Clube Estoril. Com mais de 40 anos de carreira, Magal promete reviver seus grandes sucessos e clássicos do pop internacional, misturando ritmos como samba rock, lambada e Jovem Guarda em uma noite animada e repleta de charme. Os ingressos estão disponíveis no site www.pedrosilvapromocoes.com.br/.

Sexta-feira (28)

Feira Chácara dos Poderes

A partir desta sexta-feira (28), o bairro Chácara dos Poderes passa a contar com uma feira comunitária ao ar livre, que será realizada semanalmente sempre às 17h, reunindo produtos artesanais, opções gastronômicas e apresentações musicais na área verde do bairro. O evento acontecerá na Avenida Cruz de Lorena, ao lado do Condomínio Lieu Unique, e nasce com a proposta de fortalecer a identidade local ao incentivar o consumo consciente, a troca de conhecimentos e a valorização de pequenos produtores e iniciativas criativas da região.

Festival de Releituras

O Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653, Vila Planalto será palco, no dia 28 de novembro, das 19h às 21h, de uma noite dedicada à criatividade dos alunos do Laboratório de Atuação Teatral do Grupo Diga Sim, que apresentam o Festival de Releituras. No evento, cada turma mostrará sua própria versão de clássicos do teatro mundial, propondo abordagens contemporâneas e experimentações cênicas que combinam interpretação, concepção visual, criação de figurinos e construção de ambientes dramáticos.

Festival Regional Sesi de Robótica

O Festival Regional Sesi de Robótica – Etapa Mato Grosso do Sul acontece nos dias 28 e 29 de novembro, no ginásio Moreninho, em Campo Grande, com entrada gratuita. O evento reúne equipes de várias cidades e apresenta as modalidades FLL, FTC, FRC e STEM Racing, dentro da temática FIRST AGE – Inspired by Archaeology. A programação começa dia 28, às 8h, com a cerimônia de abertura e as primeiras rodadas, e segue dia 29, também a partir das 8h, com as disputas finais e a premiação.

Dimitri Pellz – Turnê FEROZ

O Dimitri Pellz, referência do rock sul-mato-grossense, se apresenta em Campo Grande nesta sexta-feira (28), na Rua 14, em frente ao Pizza Pub, e em Dourados no sábado (29), no Espaço Casulo (Rua Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada), como parte da turnê FEROZ que celebra duas décadas da banda. Os shows são gratuitos e prometem reunir fãs antigos e novas gerações em um reencontro com a trajetória marcada por guitarras distorcidas, improvisos e intensa criação coletiva.

O Teatral Grupo de Risco celebra 37 anos em cena no palco

Teatral Grupo de Risco comemora 37 anos em cena com apresentações teatrais dos espetáculos montados pelo TGR ao longo de sua caminhada. Neste sábado (28), haverá duas apresentações. Às 7h30 será apresentado o espetáculo Revolução e às 14h, a peça Revolução. Todas as ações propostas serão gratuitas e terão acessibilidade em libras. Mas informações pelo número (67) 99241-6227.

Miolo: Circuito de Leituras Integrais

Na sexta-feira (28) às 19h, o Miolo: Circuito de Leituras Integrais recebe Monique Malcher, Aline Cantini e Slam Plural para a leitura de “Você lembrará seus nomes”, uma seleção de poesias negras escritas por mulheres. A atividade é gratuita, livre para todas as idades e os ingressos podem ser reservados via Sympla;. O evento será no Sesc Teatro Prosa, R. Anhanduí, 200 – Centro – Campo Grande/MS.

Sábado (29)

Puerpéria

O espetáculo Puerpéria, da Educ’Art Produções Artísticas, chega a Campo Grande na sexta-feira (28) e a Costa Rica no sábado (30), oferecendo ao público uma experiência sensorial e poética sobre o corpo feminino, memórias e rupturas. Com dramaturgia fragmentada, iluminação de Bianca Oliveira e sonoplastia de Pietra Fernandes Brazil, a obra propõe reflexão estética e emocional. Produzida por Henrique Lopes, Jhayra Kendall, Nizael Almeida e Rodolfo Colino, a montagem integra o projeto apoiado pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e Fundação de Cultura de MS. Mais informações sobre ingressos e locais estão no perfil @educart.tl no Instagram.

Blues Bar Festival

O LabHits Blues Bar Festival acontece em Campo Grande no sábado (29), no Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro), a partir das 20h. O evento reúne 10 vocalistas interpretando tributos a bandas como Coldplay, Foo Fighters, Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers, em um show contínuo de mais de 4 horas com a energia da banda LabHits do início ao fim. Ingressos antecipados já estão disponíveis.Ingressos no Sympla.

Stone Alice Jam – Nº 88

A banda Stone Alice Jam se apresenta em Campo Grande no sábado (29), na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira), celebrando 30 anos de amizade e muito Rock/Grunge. A programação começa às 18h com a abertura da casa, seguida de show acústico com Roger Simmons às 19h30, e às 21h a banda sobe ao palco com clássicos de Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Pearl Jam e outras influências do rock. Ingressos no Sympla.

Herezia ft. Ovelhas Elétricas

A banda Herezia, com participação de Ovelhas Elétricas, se apresenta em Campo Grande no sábado (29), no Pizza Pub (Rua 14 de Julho, 2553, Centro), a partir das 21h. A noite terá garage rock e New/Alt/Modern Metal, com Ovelhas Elétricas abrindo o evento e Herezia na sequência, incluindo músicas próprias e tributos. Ingressos disponíveis pelo Sympla.

Comédia “O Trato”

A comédia em cordel “O Trato”, do Grupo Teatral Senta que o Leão é Manso, será apresentada em Campo Grande no no sábado (29), às 19h15, no Teatral Grupo de Risco (Rua Trindade, 401, Jardim Paulista). Inspirada na obra Faustino, de Eliane Ganem, a peça acompanha Faustino, um ferreiro que faz um pacto com o diabo e, com astúcia e criatividade, transforma seu destino. Com humor, ritmo de cordel e personagens marcantes, o espetáculo celebra a inventividade e o jeitinho brasileiro, sendo indicado para todas as idades. Ingressos no Sympla.

Entre Histórias e Canções

No sábado (29), às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe a programação infantil “Entre Histórias e Canções”, com Nano Elânio, uma divertida contação de histórias bilíngue para toda a família. A atividade é livre para todas as idades e os ingressos podem ser reservados via Sympla.O Sesc está localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro – Campo Grande/MS.

Domingo (30)

Espetáculo “O Beijo no Asfalto”

O clássico de Nelson Rodrigues, “O Beijo no Asfalto”, ganha nova montagem pela Escola Adote e será apresentado em Campo Grande no dia 30 de novembro de 2025, às 19h, no Teatro Allan Kardec (Av. América, 653). A peça, indicada para maiores de 14 anos, retrata como um gesto de compaixão se transforma em escândalo, explorando moralidade, preconceito e manipulação midiática. Com 1h30 de duração, a produção conta com direção de Iago Arimura, cenografia de Daniel Vieira e elenco que inclui Henrique Teixeira e Taise Short. Ingressos: Lote 01 – R$30,00 / Lote 02 – R$40,00.

Shopping Campo Grande

De sexta (28) a domingo (30), o Shopping Campo Grande segue com a programação do Natal dos Doces, com espaço temático de mais de 300 m², árvore de 14 metros, brinquedos gratuitos e atrações pagas como trenzinho e roda gigante, além do Papai Noel para fotos e pedidos das 14h às 22h (terça a sábado) e 14h às 20h (domingo). Paralelamente, a Black Friday oferece descontos de até 70% em lojas, gastronomia, tecnologia e entretenimento, com vouchers promocionais da Cinemark e roleta de brindes para clientes do Programa de Benefícios. A promoção de Natal “Emoção que nos Une” também segue ativa até 31/12, com sorteio de um Haval H6 HEV ONE 2025.

