Shopping recebe evento gamer gratuito com competição que distribuirá R$1000 em prêmios

O Shopping Bosque dos Ipês recebe neste domingo (16), o evento Hub E-sports, promovido pela Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (FESP/MS). Nesta edição, a Federação, em parceria com o Bosque, traz uma programação totalmente gratuita voltada para o público geek, que deve se estender das 12 às 20 horas.

O grande destaque do evento é o campeonato de Just Dance, que distribuirá R$1000 como premiação entre os finalistas da competição; sendo R$500 para o primeiro colocado, R$300 para o segundo e R$200 para o terceiro. Os participantes disputarão no sistema de chaveamento e as inscrições são gratuitas, pelo link https://bit.ly/bosque-hubesports. As disputas devem se estender por todo o dia e o público pode acompanhar livremente. A competição conta com apoio do grupo TBD Just Dance, uma das principais organizações do jogo no Mato Grosso do Sul.

Além da competição, a FESP/MS disponibilizará no local do evento, o Free Play de Just Dance durante todo o período, para que mesmo aqueles que não desejam participar da competição possam se divertir jogando gratuitamente. É uma ótima oportunidade para os fãs de dança e games experimentarem o jogo e se divertirem sem compromisso.

Os cosplayers são uma parte importante da comunidade gamer e são bem-vindos no Hub E-sports. De acordo com um dos organizadores, André Lacerda, o evento contará com a presença de dois fotógrafos profissionais da Federação, que estarão à disposição para fotografar todos aqueles que estiverem caracterizados, no backdrop especialmente preparado para o evento. Um momento perfeito para os cosplayers mostrarem suas habilidades de cosplay e para os jogadores admirarem suas criações.

Serviço

O evento Hub E-sports, com os concursos de Just Dance, Free Play e Cosplay será realizado no próximo domingo (16), das 12h às 20h, na loja 274, segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, próximo à Praça de Alimentação – av. Cônsul Assaf Trad, 4796. A entrada é gratuita e as inscrições para o concurso podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/bosque-hubesports

