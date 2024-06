Espetáculo em homenagem a Cora Coralina, estreia em Campo Grande nesta quinta-feira

“Cora do Rio Vermelho” reúne textos e poemas que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira

“Minha vida, meus sentimentos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher, têm aqui suas raízes”. Sob os versos da poetisa e escritora Cora Coralina, o monólogo “Cora do Rio Vermelho”, em cartaz há mais de dois anos e com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, chega hoje (13) em Campo Grande, no Teatro Glauce Rocha as 19h, como parte do projeto “Cora do Rio Vermelho – no coração do Brasil”, celebrando os 135 anos de nascimento da eterna doceira goiana.

Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Apesar de ter começado a escrever desde a adolescência, ganhava a vida como doceira, e seu primeiro livro só foi publicado quando já tinha quase 76 anos. Sua obra reflete sobre os lugares onde viveu, as pessoas com as quais se relacionou e a natureza que observava.

O espetáculo é baseado em quatro livros da escritora como: “Vila Boa de Goiás”, “Meu Livro de Cordel”, “Confissões de Aninha” e “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”. Todos esses textos estão presentes no espetáculo construídos de forma dinamicas com textos construidos pelo dramaturgo, Leonardo Simões, que retrata a vida dela, desde a infância até o retorno para Goiás. Não é uma biografia, mas sim uma obra baseada na essência de sua obra literária.

Essência de Cora Coralina

Além dos livros mencionados, outros que não foram citados também foram fontes de inspiração, incluindo receitas com alguns de seus poemas, imagens de sua casa e originais de sua obra. Raquel assistiu a muitas entrevistas, visitou a cidade natal de Cora e viu trabalhos de diversas pessoas que abordaram sua vida, além de documentários e programas que contaram sua história “Me dediquei intensamente à essência de Cora Coralina. é uma responsabilidade enorme. Por meio dos debates com o público, pudemos absorver e incorporar a essência de Cora e de sua cidade na encenação”, relatou a idealizadora.

A peça, estrelada pela atriz e idealizadora Raquel Penner, proporciona uma narrativa pela vida e obras literárias da poeta, contista Cora Coralina. Com momentos íntimos e divertidos, a peça busca estabelecer uma relação de cumplicidade entre a atriz e a plateia. Para o Jornal O Estado, Raquel Penner, compartilhou sobre como projeto nasceu da vontade de criar seu primeiro monólogo, inspirada pelas reflexões sobre o universo da mulher brasileira presentes nos livros de Cora Coralina.

Há 15 anos visitei uma exposição sobre Cora Coralina no Rio. Naquele momento, não me passava pela cabeça fazer um espetáculo sobre Cora. Foi em 2018 que surgiu uma forte vontade de realizar esse primeiro espetáculo solo, e ao buscar inspirações, relendo e buscando textos, reencontrei-me com as obras dela. Ao ler seus livros, fui encantada, pois dialogavam muito com o que eu queria levar ao palco: a força da cultura brasileira, a força da mulher artista brasileira, a essência do povo brasileiro e da nossa língua. Foi um reencontro”, relatou a atriz.

A atriz também destaca que o objetivo da peça não é imitar a escritora, mas sim sua essência “Não se trata de mim, como atriz, tentar imitar fisicamente Cora Coralina, com seus cabelos brancos. Não é uma interpretação realista nesse sentido. Nosso objetivo é capturar a essência e a cultura brasileira e transmitir as palavras de Cora durante os 56 minutos de apresentação. Cada aspecto do trabalho, desde a cenografia até o figurino, foi desenvolvido para construir essa narrativa que estamos levando aos palcos”, finalizou Raquel.

SERVIÇO: O espetáculo “Cora do Rio Vermelho” será apresentado hoje no Teatro Glauce Rocha,csituado na Rua Ufms, S/N – Universitário, os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). A classificação etária é de 12 anos. Instagram: @coradoriovermelho.

Por Amanda Ferreira

