Enem 2022: estão abertas inscrições para curso preparatório gratuito

As provas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), estão cada dia mais próximas, e devem ser realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Para preparar os jovens nos momentos finais e revisar os conteúdos, a prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para cursinho preparatório Enem 2022.

A ação, realizada em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) acontece de forma gratuita e terão início já neste sábado (29), com aulas sobre atualidades e Biologia. Serão três sábados a partir deste fim de semana, seguidos dos dias 05 e 12 de novembro com as disciplinas de Matemática, Redação e Língua Portuguesa respectivamente. O curso acontece na sede da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), localizada na Rua 25 de dezembro, 924 – 3º andar Edifício Marrakech.

De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nos primeiro dia de prova, os estudantes terão cinco horas e meia para responder 90 questões sobre Linguagem, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas.

Já no segundo dia, o tempo reduz em meia hora, e os estudantes terão cinco horas para finalizar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Em ambos os dias, em Mato Grosso do Sul os portões dos locais das provas serão fechados às 12h (meio-dia).

Para a secretaria da juventude, Laura Miranda, o curso preparatório faz parte das metas e diretrizes do Estatuto da Juventude que estabelece no Art. 8º, que todo jovem tem direito à educação superior em instituições públicas e privadas. “Seguimos a Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013, onde o Estatuto da Juventude estabelece direitos aos jovens de terem acesso ao ensino superior”, explica Laura.

Cronograma das aulas :

As aulas serão ministradas nos dias 29 de outubro (com atualidades e biologia), 05 de novembro (matemática) e 12 de novembro (redação e língua portuguesa), com início às 8h e termino ao 12h no 3º andar do Edifício Marrakech, na rua 25 de dezembro, 924. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas nos telefones (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67)99302-5275.