Celebre o Dia do Pet ‍com lentes de realidade aumentada

Lentes e filtros que contam com novos recursos tecnológicos conquistam os usuários e seus pets

O Dia do Pet tem sido celebrado em todo o mundo no dia 04 de outubro há alguns anos. Como forma de retribuir todo o amor que eles oferecem, o dia tem como objetivo conscientizar o público sobre todas as necessidades de bem estar e proteção que eles necessitam. Além de ser um dia, como todos os outros, para dar muito carinho aos pets.

Com uso de realidade aumentada, o Snapchat mantém em seu acervo recursos que proporcionam ótimas brincadeiras junto com os pets para compartilhar com os amigos.

Scan para descobrir a raça do cachorro

Um dos recentes recursos do Snapchat é o de scan. Com ele é possível que o seu dispositivo se transforme em um scanner que identifica a raça e a porcentagem geral de correspondência que o cachorro tem com ela. Basta abrir o aplicativo e ficar segurando o dedo na tela da câmera apontando em direção a um cachorro. A função de escanear será ativada e pronto! . Essa funcionalidade pode identificar aproximadamente 400 raças de cachorros.

Max Rivera, Global Commercial Expansion da Snap Inc, revela que “esta é a melhor ferramenta de reconhecimento facial de cães já vista e pode atingir até 90% de precisão com a realidade”. É preciso lembrar que os usuários devem primeiro atualizar o aplicativo para garantir que o recurso esteja funcionando.

Lentes e filtros divertidos que aderem aos pets

Agora as lentes e filtros do Snapchat também funcionam nos bichinhos. O filtro de rosto de desenho animado Cartoon Face, por exemplo, funciona em todos os tipos de animais de estimação e também em humanos, e pode transformá-lo em um personagem animado, semelhante aos da Disney.

1. Cartoon Face: Com esta Lente você pode transformar seu amigo peludo em um lindo personagem animado. Sim, exatamente como em um filme! (Lembre-se de que este filtro não foi criado para animais de estimação, mas vale a pena tentar).

2. Pet: Estas lentes transformam seu cão ou gato em um capitão louco! Com olhos divertidos e arregalados e um quepe de marinheiro. Vale a pena experimentar

3. Clout for pets: Com essa lente você e seu animalzinho ficam combinando com um óculos super estiloso!

4. Royal Pets: Transforme o seu pet em um reizinho! Com essa lente, o seu bichinho ganha uma coroa super fofa para arrasar nas fotos.

5. Glasses for Pet: Essa lente divertida permite que você troque os olhos do seu pet pelos seus, e vice-versa!

Crie sua própria lente ou filtro

No Snapchat é possível criar suas próprias lentes de Realidade Aumentada, além de filtros. O Lens Studio aplicativo projetado para artistas e desenvolvedores criarem experiências de realidade aumentada com um conjunto de recursos integrados, incluindo shaders personalizados e tecnologia de rastreamento avançada.

“Experiências de realidade aumentada e inteligência artificial têm se tornado grandes diferenciais no mundo digital e vem modificando a maneira como as pessoas se expressam e se comunicam. Elas criam conexões e transformam a forma como as pessoas interagem com tudo e todos.” concluiu Rivera.

Aprenda como compartilhar seus Snaps de doguinho com seus amigos

1. Crie um Snap.

2. Na parte inferior da tela, clique em Enviar para…

3. Selecione os amigos, grupos e/ou Stories com os quais deseja compartilhar

4. Clique na parte inferior para enviar seu Snap!

Você pode usar emojis para criar listas de amigos e grupos, e depois escolher para quem mandar na opção “Enviar para…”! Para criar uma nova lista, toque na barra de buscas e escreva “Criar listas”, e então escolha um emoji. Para gerenciar suas listas, vá nas opções “Minhas Listas” que estão dentro da tela de “Enviar para…”.

Sobre Snap Inc.

Snap Inc. é uma empresa de câmeras. Nós acreditamos que inventar a câmera representa nossa maior oportunidade de melhorar a maneira como as pessoas vivem e se comunicam. Nós contribuímos para o progresso da humanidade empoderando as pessoas a se expressarem, viverem o momento, aprenderem sobre o mundo e se divertirem juntas. Para mais informações, visite snap.com.

