Mulheres terão curso de defesa pessoal na Capital

Mulheres da Capital terão curso gratuito de defesa pessoal, o projeto de lei agora é lei porque foi divulgada no Diário Oficial do município desta terça-feira (04), a ação de que trata esta lei tem por finalidade possibilitar que o Executivo ofereça práticas e técnicas de defesa pessoal.

O projeto de autoria do vereador Betinho também destaca as atividades que promovam a conscientização das mulheres acerca de comportamentos que indicam risco potencial de violência.

“A ação poderá contar com a realização de aulas, palestras, workshops e seminários, que deverão ser realizados em diferentes regiões do município de Campo Grande. O Poder Executivo poderá, também, a seu critério, desenvolver outras atividades para atingir o objetivo da presente Lei”, lê-se na publicação.

Em Campo Grande, estatísticas da Sejusp-MS (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) apontam para 5.129 casos de violência doméstica ocorridos até o momento em 2022. Já os feminicídios somam oito casos na Capital neste ano. “Decorrente da grave crescente de casos de violência contra mulher, o presente projeto se vê pertinente para auxiliar na prevenção”, destacou Betinho.

