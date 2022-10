Jovem é preso após roubar 630 tijolos durante domingo de eleição

Um jovem, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira (3), após ser flagrado com 630 tijolos furtados em Paranaíba, cidade a 417 quilômetros de Campo Grande. O rapaz havia realizado o furto no domingo de eleição.

A Polícia cegou até o jovem depois de investigações do SIG (Setor de Investigações Gerais). Eles notaram que os tijolos estavam sendo vendidos por um preço muito abaixo do mercado. Após averiguações, conseguiram chegar ao endereço do rapaz que havia roubado, na manhã de segunda-feira.

Nos fundos da residência estavam as pilhas de tijolos. O rapaz foi encaminhado à Polícia Civil onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Já os tijolos foram apreendidos e entregues à vítima do furto.

