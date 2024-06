Justiça Federal autoriza transferência de Ronnie Lessa para Tremembé

A Justiça Federal de Campo Grande deu início aos trâmites para transferir Ronnie Lessa, ex-policial militar, para a Penitenciária 1 de Tremembé, em São Paulo.

A mudança, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, atende a um pedido da defesa de Lessa, que está detido desde 2019 pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A data exata da transferência ainda não foi divulgada, mas a Justiça autorizou que Lessa fique em celas da Polícia Federal em aeroportos ou outros locais durante o trajeto até Tremembé.

