Crianças e pets têm programação especial de Carnaval em shopping

Vai ter concurso de fantasia infantil e concurso de fantasias pet
“Ô abre alas, que o Carnaval mais animado da cidade vai passar!”. E vai passar pelo Shopping Campo Grande, trazendo quatro dias de muita alegria, cores, música e diversão gratuita para crianças e famílias inteiras. De 14 a 17 de fevereiro, a partir das 15h, o empreendimento se transforma em um verdadeiro bloquinho da felicidade, com programação especial pensada para celebrar o Carnaval de forma leve, segura e criativa.
O Carnaval é tempo de sorrir, brincar, soltar a imaginação nas fantasias e criar memórias inesquecíveis. O Shopping Campo Grande preparou uma agenda repleta de atividades lúdicas, oficinas criativas, cortejos animados e o tradicional bailinho, que promete encantar os pequenos foliões e envolver pais, avós e responsáveis nesse clima contagiante.
“A proposta é proporcionar uma celebração alegre, acolhedora e totalmente voltada às crianças, mas que envolva toda a família. O Carnaval é uma festa cultural muito rica e queremos que ela seja vivida aqui de forma segura, criativa e inesquecível”, destaca o gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Victor Araújo.
Entre os momentos mais aguardados da programação está o concurso de fantasias infantil, que valoriza a imaginação e a alegria dos pequenos, e o já consagrado concurso de fantasias pet, que retorna após grande sucesso. Afinal, quem resiste a um bichinho desfilando todo charmoso em clima de Carnaval?
Os concursos valem prêmios e as inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível nas redes sociais do Shopping Campo Grande, no Instagram @shoppingcg.
Tudo isso com acesso gratuito, reforçando o compromisso do Shopping Campo Grande em ser um espaço de convivência, lazer e experiências positivas para a comunidade.
Confira a programação completa, que acontece sempre a partir das 15 horas:
14/02 – Sábado
Cortejo carnavalesco
Pinturinha facial
Brincadeiras carnavalescas valendo brindes
Bailinho
15/02 – Domingo
Cortejo carnavalesco
Pinturinha facial
Desfile infantil
Bailinho
Oficina de balangandã
16/02 – segunda-feira
Oficina de cabelo maluco
Brincadeiras carnavalescas
Bailinho
17/02 – terça-feira
Brincadeiras carnavalescas
Desfile pet
Encerramento