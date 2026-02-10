Crianças e pets têm programação especial de Carnaval em shopping

Vai ter concurso de fantasia infantil e concurso de fantasias pet

“Ô abre alas, que o Carnaval mais animado da cidade vai passar!”. E vai passar pelo Shopping Campo Grande, trazendo quatro dias de muita alegria, cores, música e diversão gratuita para crianças e famílias inteiras. De 14 a 17 de fevereiro, a partir das 15h, o empreendimento se transforma em um verdadeiro bloquinho da felicidade, com programação especial pensada para celebrar o Carnaval de forma leve, segura e criativa.

O Carnaval é tempo de sorrir, brincar, soltar a imaginação nas fantasias e criar memórias inesquecíveis. O Shopping Campo Grande preparou uma agenda repleta de atividades lúdicas, oficinas criativas, cortejos animados e o tradicional bailinho, que promete encantar os pequenos foliões e envolver pais, avós e responsáveis nesse clima contagiante.

“A proposta é proporcionar uma celebração alegre, acolhedora e totalmente voltada às crianças, mas que envolva toda a família. O Carnaval é uma festa cultural muito rica e queremos que ela seja vivida aqui de forma segura, criativa e inesquecível”, destaca o gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Victor Araújo.

Entre os momentos mais aguardados da programação está o concurso de fantasias infantil, que valoriza a imaginação e a alegria dos pequenos, e o já consagrado concurso de fantasias pet, que retorna após grande sucesso. Afinal, quem resiste a um bichinho desfilando todo charmoso em clima de Carnaval?

Os concursos valem prêmios e as inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível nas redes sociais do Shopping Campo Grande, no Instagram @shoppingcg.

Tudo isso com acesso gratuito, reforçando o compromisso do Shopping Campo Grande em ser um espaço de convivência, lazer e experiências positivas para a comunidade.

Confira a programação completa, que acontece sempre a partir das 15 horas:

14/02 – Sábado

Cortejo carnavalesco

Pinturinha facial

Brincadeiras carnavalescas valendo brindes

Bailinho

15/02 – Domingo

Cortejo carnavalesco

Pinturinha facial

Desfile infantil

Bailinho

Oficina de balangandã

16/02 – segunda-feira

Oficina de cabelo maluco

Brincadeiras carnavalescas

Bailinho

17/02 – terça-feira

Brincadeiras carnavalescas

Desfile pet

Encerramento