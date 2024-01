Uma década de Capivara Blasé

Prontos para cantar e dançar, o bloco realiza hoje, o “Esquenta Capivara” no Arena Sunset a partir das 18h

Não é de hoje que os campo-grandenses têm ido às ruas da Capital para esquentar os pré-carnavais da cidade. Desde a primeira semana de janeiro, escolas de samba já deram o primeiro grito em prol da folia e lotaram quadras. Bem como, em contraposição aos tradicionais desfiles das escolas, ocupando as ruas da cidade, fantasiados e felizes, os blocos de carnaval da Capital também têm programação confirmada.

Do tradicional Evoé Baco até o Bonde das Sereias, da primeira semana de fevereiro até o dia 17, os blocos reivindicam praças e ruas com muito festejo. Porém, acrescentando um motivo a mais para ser celebrado junto a folia, o bloco Capivara Blasé completa dez anos de carnaval, marcando, com sucesso, a história dos blocos de rua de Campo Grande. O esquenta especial de aniversário é relizado hoje (20), a partir das 18h. O ingresso varia entre R$ 20 e 30.

Prontos para cantar e dançar, comemorando uma década, o Capivara Blasé celebra os dez anos do bloco com três eventos que prometem aquecer o pré-carnaval campo-grandense. Hoje (20), o ‘Esquenta Capivara’ ocupa a Arena Sunset a partir das 18h, com o grupo Sampri e o cantor Koisabamba dando o tom a essa primeira noite de festa. Segundo o fundador do Bloco, Vitor Samúdio, em 2024 o carnaval será especial. “Serão vários momentos de comemoração desses 10 anos do bando de Capivaras na rua. Nosso público fiel já está elaborando fantasias e coreografias para esse aniversário, que estamos aguardando desde o enterro dos ossos de 2023. Vem capivarear com a gente”, convidou.

Uma década

Fundado em fevereiro de 2014 pela Urgente Companhia, uma companhia de teatro composta por atores e produtores culturais, o Capivara Blasé em suas primeiras edições conquistou um público de 200 pessoas, composta por amigos, entusiastas e foliões deslumbrados. “Nós alugamos uma tenda, metade da tenda colocávamos para vender cerveja, e a outra metade da tenda, que era uma 5×5, colocamos uma banda para tocar no chão mesmo, lá no asfalto da Esplanada. E aí o Bloco foi crescendo”, contou Vitor.

Em 2024, o bloco completa 10 anos. Durante seu percurso, o grupo que havia conquistado 200 pessoas angariou 50 mil pessoas na Esplanada em algumas edições, segundo Samúdio. Que conclui: “é o movimento de rua de maior aderência em Mato Grosso do Sul”.

“Esse carnaval da Esplanada, é o maior carnaval do Estado de Mato Grosso do Sul. Já passamos Corumbá, obviamente. Campo Grande é uma Capital, tem uma população maior e tudo mais. E esse movimento é o segundo maior carnaval de rua do Centro-Oeste, a gente só perde para Brasília. Então, assim, para a gente é motivo até de orgulho, porque de certa forma é um trabalho que a cidade reconheceu, e o Estado também, e é importante, porque além do aspecto cultural, tem um aspecto econômico, fundamental para a cidade, porque ele movimenta a economia da cidade”, destacou.

Fomento econômico

Segundo levantamentos feito pela Fecomércio, em 2017 estimou-se que o movimento de carnaval movimentava a economia em quase 60 milhões de reais. Agora, em 2024, já se passaram seis anos desde então, o que, para o fundador do bloco, é motivo de expectativas

e orgulho.

“A gente acredita que hoje essa movimentação gire em torno de 100 milhões de reais na cidade, esse movimento do carnaval, movimenta toda a cadeia da economia da cidade. Então, assim, tem essa importância, que também é muito significativa, porque de certa forma, o carnaval, gera renda e gera emprego formal e informal para as pessoas”, explicou Vitor.

Participativo e democrático

Oriunda do século 17, a manifestação cultural era celebrada por negros escravizados, que realizavam trocas de água, ovos, farinha, frutas podres e restos de comida uns nos outros, segundo o artigo “A Origem do Carnaval”. Por seu efeito catártico, os afamados bloquinhos seguem arrastando milhares de brasileiros para ocuparem as ruas das cidades.

Em Campo Grande, o movimento do carnaval, especialmente os blocos de rua, transformou-se em uma espécie de queridinho da cidade, segundo Samúdio. Ao longo do tempo, por suas características revigorantes, por seus foliões ébrios, cantando e dançando, conquistaram o campo-grandense, conforme explica Vitor.

“É um carnaval participativo e democrático, em que todos vão para a rua, todos participam, você pode ir do jeito que quiser, de fantasia, de adereço, sem fantasia. Eu acho que foi por isso que a cidade abraçou esse movimento, abraçou o Bloco e o Bloco abraçou de volta”, ponderou.

Para o carnaval deste ano, o Capivara Blasé homenageia os dez anos da agremiação. Todas as atividades programadas para este ano, incluindo a temporada de carnaval que se inicia agora com os pré-carnavais, serão centradas nessa comemoração. Os pré-carnavais ocorrerão nos três sábados que antecedem a folia: hoje (20), 27 de janeiro e 3 de fevereiro. O carnaval oficial acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, sempre na Esplanada.

O valor do ingresso é R$ 20 antecipado e R$ 30 no dia do evento. O evento inicia às 18h, na Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas, na Arena Sunset. Para mais informações, acesse: @capivarablase, no Instagram.

Por Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Laia mais: