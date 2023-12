Roda-gigante da Cidade do Natal já está aberta para passeios

A Cidade do Natal, instalada nos Altos da Afonso Pena, tornou-se o ponto de encontro para a celebração das festividades natalinas em Campo Grande. Com uma atmosfera mágica, a Roda-gigante é a grande atração que encanta crianças e adultos. Aberta diariamente das 17h às 22h, a participação é gratuita, permitindo que as pessoas desfrutem de passeios ilimitados.

Raquel do Nascimento, moradora de Morena, expressou sua ansiedade ao levar sua filha para o passeio na Roda-gigante. O clima de emoção estava presente, mesmo que misturado com um pouco de medo, como ela mesma destacou: “Estamos bem ansiosas, um pouquinho de medo, mas vamos lá.”

Solange Gama, moradora do Nova Campo Grande, compartilhou a alegria após um passeio na Roda-gigante: “Eu já tinha andado e vim aproveitar a Cidade do Natal. Todos da minha família gostaram e vamos passear mais porque é uma ótima iniciativa para a população.”

Priscila Vicente Santana, do bairro Novos Estados, trouxe sua família para aproveitar a diversão. Embora ela não tenha enfrentado o desafio da altura, seus familiares adoraram a aventura na Roda-gigante.

Além da Roda-gigante, a Cidade do Natal oferece diversas atrações culturais. O Coral Fronteiras Abertas, Coral Canto em CG e o Ballet Nova Geração encantaram o público com suas apresentações.

Famílias, como a de Juscelene Anastacia, que foi especialmente para assistir a uma das apresentações do Coral, têm planos de aproveitar plenamente a experiência: “Viemos ver a apresentação do amigo do meu filho. E temos um roteiro para ir na Roda-gigante ainda, ir na Casa do Papai Noel também, nossa intenção é ficar até o final aqui.”

Rafaela Simões Conde, que se mudou recentemente para Campo Grande vinda do Rio Grande do Sul, expressou seu apreço pela iniciativa da Cidade do Natal: “A gente gosta bastante de Campo Grande. É uma capital que a gente visava morar antes. E a gente tem gostado bastante de tudo. Aprovamos muito a iniciativa da Cidade de Natal, a gente acha muito legal, porque é um lugar para passear com a família, nós que temos criança é ótimo para vir passear.”

As comemorações do “Natal de CG é Tamanho Família” prometem diversas atividades e atrações ao longo do mês. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está decorada com um Presépio, Árvore Iluminada, uma incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A prefeita Adriane Lopes enfatizou que as festividades foram planejadas para atender a todas as idades, garantindo o acesso gratuito a todas as atrações. A Cidade do Natal estará aberta todos os dias, das 17h às 22h, com a Parada Natalina marcada para as 21 horas.

A programação inclui ainda a Rua 14 de Julho, que oferece eventos simultâneos, como o tradicional passeio do City Tour, com saídas da Praça Ari Coelho e da própria Cidade do Natal. O local também conta com uma variedade de opções na Praça de Alimentação, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

