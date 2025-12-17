Caravana da Coca-Cola reúne cerca de 8 mil pessoas na região central de Campo Grande

A Caravana de Natal da Coca-Cola reuniu cerca de 8 mil pessoas no entorno da Praça Ary Coelho, na noite desta terça-feira (16), na região central de Campo Grande. O número foi registrado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana). A atração integrou a programação do Natal dos Sonhos e levou milhares de pessoas às ruas da Capital, reforçando a tradição natalina e a criação de memórias afetivas entre as famílias.

Mais do que um espetáculo visual, a Caravana da Coca-Cola despertou nostalgia e resgatou memórias que atravessam gerações. Para muitos adultos, o desfile remeteu a lembranças da infância, enquanto para as crianças representou o primeiro contato com a magia do Natal vivida fora de casa, em um ambiente coletivo e familiar.

Ao longo do trajeto, famílias de diferentes regiões da cidade se reuniram para acompanhar a passagem dos caminhões iluminados, transformando ruas e avenidas em espaços de convivência, encontro e celebração. O clima foi marcado por alegria, emoção e registros feitos pelo público, que acompanhou o desfile em clima de confraternização.

A moradora do bairro Los Angeles, Paula Cristina, de 35 anos, acompanhou o desfile com as filhas Melissa, de 9 anos, e Luisa, de 2. Ela contou que nunca havia visto a caravana quando era criança. “É emocionante. A gente acredita no Natal, nessa magia. Ver minhas filhas felizes faz tudo valer a pena. Isso acaba se tornando uma tradição para a família”.

A experiência também foi especial para Adrieli Neiva, de 32 anos, moradora do Jardim Batistão, que levou a filha Manuela, de 5 anos, e o sobrinho Djalma, de 6. “Essa época do ano representa amor, paz e união. Foi a primeira vez que conseguimos vir, e foi muito bonito. As crianças ficaram encantadas”.

Morador do Centro, Elvis Costa Espíndula, de 56 anos, acompanhou a caravana com a esposa e os filhos Letícia, de 4 anos, e David Luiz, de 12. Para ele, o significado do Natal vai além do desfile. “O Natal representa o nascimento de Cristo e a reunião da família. Essa energia que a caravana traz é o espírito do Natal passando diante da gente”.

Com início às 19h, o desfile iluminado percorreu importantes avenidas da Capital, com saída do Comper Itanhangá, passando pela Praça Ary Coelho e com encerramento na Fábrica da Coca-Cola, encantando crianças e adultos com luzes, músicas e símbolos que fazem parte da tradição natalina.

Natal na Praça

A presença expressiva do público reforça a importância do Natal dos Sonhos como um dos principais eventos do calendário cultural da Capital, estimulando a ocupação positiva dos espaços públicos e fortalecendo o sentimento de pertencimento e convivência entre as famílias campo-grandenses.

A programação segue ao longo do mês com atrações como o Natal na Praça, realizado em um dos principais cartões-postais da cidade, a Praça Ary Coelho, que conta com Casa do Papai Noel, presépio, árvore de Natal iluminada, Espaço Kids e praça de alimentação, além da Parada Natalina, consolidando o Centro como ponto de encontro, celebração e tradição durante o período natalino.