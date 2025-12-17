Funsat inaugura Polo Moreninhas com balcão de empregos e cursos gratuitos

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) vive um momento histórico nesta quarta-feira (17), com a inauguração do Polo Funsat Moreninhas, que amplia o acesso da população da região do Bandeira aos serviços de intermediação de mão de obra e à qualificação profissional gratuita. A nova unidade foi inaugurada às 8h, na Rua Anacá, nº 699, uma hora após o início do expediente da sede da Fundação, no Centro de Campo Grande.

O novo polo passa a ofertar consultas a vagas de emprego, além de cursos profissionalizantes gratuitos, aproximando serviços essenciais de uma população que está a cerca de 12 quilômetros da sede da Funsat. No local, a comunidade também poderá obter orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital (CTPS) e Seguro-Desemprego, além de, futuramente, contar com atendimento para orientação sobre emissão da identidade (RG).

Durante a inauguração do Polo Funsat Moreninhas, estarão abertas matrículas para quatro formações:

Curso de Verão “Jornada do Futuro”, com Domício Júnior (20h/aula, início em janeiro);

Atendente de Farmácia (60h/aula, início em janeiro);

Cuidador de Idosos (80h/aula, início em janeiro);

Workshop de Biscoitos Natalinos (3h/aula, realizado no dia, nos turnos matutino e vespertino).

Qualificação gratuita mais perto da população

Por meio da Escola Funsat, o novo polo ofertará cursos dos programas Qualifica, Pronatec e Mulheres Mil, ampliando o acesso à formação profissional gratuita. A unidade também deverá receber, futuramente, cursos em áreas como assistente administrativo, informática básica, primeiros socorros, higiene na manipulação de alimentos, marketing digital, introdução à inteligência artificial, barbeiro e auxiliar de Recursos Humanos.

Outra novidade é a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, a Funsat e o Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul). As instituições irão formalizar um termo de cooperação para a realização de cursos na unidade, incluindo a possibilidade de instalação de um container adaptado como sala de aula.

Balcão de empregos com contratações imediatas

Para marcar a implantação do Polo Funsat Moreninhas, a Fundação realiza na região um balcão de empregos com 250 vagas, distribuídas em 50 profissões, com oportunidades para contratação imediata. O recrutamento será realizado pelo programa Emprega CG, com a presença de analistas de Recursos Humanos de 13 empresas, entre elas: Assaí Atacadista, Atacadão, Grupo Pereira, Tatho, Instituto João Bittar, Morena Atacadista, JCharbel, Tomazelli, Guatós, Grupo Mais Farmácia e JBS Couros.

Atendimento segue na sede até às 16h

Na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, o atendimento ocorre das 7h às 16h, com 1.286 vagas disponíveis, ofertadas por 164 empresas, abrangendo 143 profissões. Em 66 funções, não é exigida experiência para contratação.

Entre os destaques estão vagas únicas para almoxarife, analista de negócios, auxiliar em saúde bucal, confeiteira, demonstrador de mercadorias, farmacêutico e gerente de frota. Há ainda oportunidades com treinamento remunerado para ajudante de eletricista (2 vagas), auxiliar de linha de produção (26), frentista (5), motorista de ônibus urbano (10) e repositor de mercadorias (87).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis três vagas, sendo duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo. A Funsat também oferece 46 oportunidades de trabalho temporário no dia. A relação completa pode ser consultada no Painel Municipal de Empregabilidade.

Atendimento permanente na região

O Polo Funsat Moreninhas funcionará de segunda a sexta-feira, com previsão de atendimento das 7h às 16h. Mais informações podem ser acompanhadas nas redes sociais da Funsat, pelo Instagram @funsat.cg e @central.cursoscg, ou pelo Facebook Funsatcampograndems.

Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5820, ou pelo WhatsApp (67) 3314-3089, da Escola Funsat.