Governo de MS e Senac garantem nova fase do Voucher Desenvolvedor

O Governo de Mato Grosso do Sul e o Senac/MS formalizaram nessa segunda-feira (15), a continuidade do programa Voucher Desenvolvedor, iniciativa estratégica voltada à formação de mão de obra qualificada em Tecnologia da Informação. A assinatura do Termo de Cooperação ocorreu no gabinete da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e marca o início de um novo ciclo do programa, que já formou 238 alunos desde sua criação.

O Voucher Desenvolvedor foi estruturado para atender à crescente demanda do mercado por profissionais de tecnologia, oferecendo formação técnica gratuita em desenvolvimento de sistemas, com carga horária de 1.200 horas e possibilidade de estágio a partir do sexto mês do curso.

O programa é direcionado a estudantes da rede pública e a pessoas que já concluíram o Ensino Médio, conforme critérios de renda, com turmas distribuídas em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, a continuidade do programa reforça uma diretriz central do plano de governo do governador Eduardo Riedel, que prioriza o desenvolvimento do capital humano como base da competitividade estadual.

“O Voucher Desenvolvedor já estava previsto no plano de governo e nasce justamente da necessidade de olhar com atenção para a área de tecnologia. Encontramos no Senac e na Fecomércio parceiros com propósito e capacidade de execução alinhados ao que o Estado precisava. Construímos uma qualificação pensada a partir das demandas do mercado e das necessidades de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, e os resultados têm sido excepcionais. Essa ampliação mostra que o mercado precisa desses profissionais e que a nossa competitividade passa, antes de tudo, pela capacidade das pessoas”, afirmou.

Verruck destacou ainda que o fortalecimento da parceria representa um investimento direto na base que sustenta o crescimento econômico do Estado. “Quando falamos em indústrias, comércio, serviços ou novos empreendimentos, o ponto central é sempre o capital humano. O Senac tem feito um trabalho fundamental na formação de profissionais de alta capacidade, e essa parceria é essencial para seguirmos avançando”, completou.

Para o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esau Aguiar, “a nova edição do Voucher Desenvolvedor reafirma que estamos no caminho certo. Oferecemos formação de ponta e a possibilidade de estágio aos nossos jovens, garantindo capital humano às empresas e impulsionando um ciclo de sucesso tecnológico para o Mato Grosso do Sul”.

A diretora regional do Senac-MS, Jordana Duenha, ressaltou a relevância do programa em um contexto em que a tecnologia se tornou transversal a todos os setores da economia. “Para o Senac, é uma grande satisfação atuar junto com o Governo do Estado na formação profissional, especialmente na área de tecnologia, que hoje impacta o comércio, os serviços, o turismo, a indústria e o agro. Esse cuidado do Estado com a qualificação e com a formação de mão de obra local fortalece o capital intelectual de Mato Grosso do Sul e amplia as oportunidades para a população”, destacou.

Segundo Jordana, a nova edição do programa amplia o alcance territorial da iniciativa e mantém o compromisso com uma formação robusta e de qualidade.

“O Voucher Desenvolvedor 2 amplia a oferta de vagas em diferentes regiões do Estado, não se concentrando apenas na capital. São cursos técnicos com 1.200 horas, que garantem empregabilidade e contribuem para o desenvolvimento de um Estado mais inclusivo, digital e preparado para o futuro”, afirmou.

O presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo, também destacou o impacto do programa na geração de emprego e renda, ao desenvolver mão de obra local qualificada para atender às demandas do setor de comércio de bens, serviços e turismo, além de outros segmentos da economia.

A assinatura do termo ocorre em um momento favorável para o Estado na área de inovação. No Ranking de Competitividade dos Estados 2025, Mato Grosso do Sul avançou da 17ª para a 9ª posição no pilar Inovação, reflexo de um conjunto de políticas públicas estruturadas em ciência, tecnologia e inovação.

As próximas etapas do programa incluem a divulgação de edital com todas as informações sobre as novas turmas, critérios de seleção e ações voltadas à conexão dos estudantes com o mercado de trabalho e à ampliação de oportunidades de estágio. O edital está publicado no site do Senac-MS, no link: senac.br/voucherdesenvolvedor

