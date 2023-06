Capital tem arraiá da AACC-MS, 10 anos de Feiras do Vinil e espetáculo

O frio e a chuva deram uma trégua e a meteorologia promete subir os termômetros nos próximos dias. O agendão desta sexta, sábado e domingo tem opções de atrações em espaços fechados, como é o caso do tradicional arraiá da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e também feiras ao ar livre.

Tem ainda estreia de espetáculo, programação para crianças, Feira Bosque da Paz, e apresentação de Super Mario Bross. Confira o agendão que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura separou.

