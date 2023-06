Sábado será de tempo seco e calor no período da tarde

A frente fria que derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul, vai perdendo força neste sábado (17). Apesar das manhãs mais geladas, o calor volta gradativamente no período da tarde. As mínimas no Estado devem variar entre 8°C a 14°C. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), há previsão de chuvas na região norte e nordeste.

Ainda conforme dados meteorológicos, as fortes chuvas se afastam de Mato Grosso do Sul neste final de semana. O nevoeiro e as neblinas podem ocorrer por conta de uma formação de nuvens, condições favoráveis para baixas temperaturas e alta umidade do ar.

Em Campo Grande, a mínima será de 10°C e máxima de 18°C; já em Dourados, a temperatura varia entre 8°C e 17°C. Na região leste do Estado, os termômetros marcam 9°C na manhã e 18°C em Anaurilândia. Em Ponta Porã, os termômetros marcarão 8°C e atinge os 16ºC no período da tarde.

