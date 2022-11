Capital recebe 10 apresentações de teatro gratuitas neste mês

Para quem gosta de uma programação cultural complemente gratuita, este mês de novembro é perfeito pra você. O grupo Deslimites de Teatro & Cinema inicia nesta sexta-feira (4) a “Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos”, onde serão oferecidos apresentações de teatro de animação, exposição de bonecos, encontro com bonequeiros e atividades de formação/capacitação. O projeto se estende até dia 20 de novembro.

Ao todo serão realizadas 10 apresentações em diferentes lugares da cidade, como escolas agrícolas e praças públicas, com o objetivo de promover a inclusão das áreas periféricas de Campo Grande, além de tornar a arte mais acessível a população, tendo inclusive a presença de intérpretes de Libras.

Além das apresentações de teatro, o público terá a oportunidade de prestigiar uma exposição sobre o mundo dos bonecos, onde será possível ver mais sobre as técnicas de manipulação, formatos e materiais. Esta mostra será montada na sede do Teatral Grupo de Risco e ficará aberta até dia 4 de dezembro. Escolas podem agendar visitas guiadas gratuitas, por meio do WhatsApp (67) 99221-6057.

No dia 17 de novembro, as 15h, no mesmo local serão realizadas rodas de conversas com bonequeiros famosos aqui em Campo Grande. O encontro será gravado e disponibilizado nas redes sociais, então se você não conseguir comparecer, pode ficar tranquilo pois ainda poderá ver Wilson Motta, Marcos Moura e Jorge de Barros explicando sobre a profissão, além de debater sobre os desafios presentes neste setor.

Também serão oferecidas duas oficinas de capacitação em teatro de papel, confecção e manipulação de bonecos, mas que serão destinadas a professores da rede municipal de ensino. As oficinas serão ministradas por Wilson Motta e vão ao ar pela TV Reme, no dia 14 de novembro, pelo canal 42 do YouTube, com reapresentação nos dias 16 e 18.

Mas antes de tudo, o início da mostra será por conta do espetáculo “Navegantes”, no espaço do Teatral Grupo de Risco, que fica localizado na Rua José Antônio, n.º 2.170, no Bairro São Francisco. O grupo também irá outras duas peças até o final da programação do mês: “Dona Arara Vai Casar” no domingo (6), às 17h, também no espaço Teatral Grupo de Risco; e “Piraputanga no Caminho das Águas”, na próxima sexta-feira (18), às 10h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os outros grupos convidados para esse projeto foram: “Manual de Barro” (grupo Arte e Riso), “Lobo Leopoldo em Chapeuzinho Vermelho” (grupo UBU de Artes Cênicas), “Pantanália” (Tareco-Treco) e “Se essa rua não fosse sua?” (Chico Maria Produções).

Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto é de autoria de Lú Bigattão, também responsável pela direção da mostra, e tem Fernanda Kunzler na produção. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (67) 99241-6227.

Confira abaixo a programação completa da “Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos”:

SEXTA-FEIRA – 04/11

19h: Lançamento da mostra e abertura da exposição de bonecos;

19h30: Espetáculo “Navegantes”, do grupo Deslimites;

Local: Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, n.º 2.170, Bairro São Francisco.

DOMINGO – 06/11

– Apresentação do espetáculo “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites

Horário: 17h;

Local: Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, n.º 2.170, Bairro São Francisco.

SEGUNDA-FEIRA – 07/11

– Apresentação do espetáculo “Lobo Leopoldo em Chapeuzinho Vermelho, do Grupo UBU de artes cênicas

Horário: 10h;

Local: E. M. Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, na Rodovia MS-040, Km 10, s/n.º, Zona Rural;

– Apresentação do espetáculo “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites

Horário: 15h;

Local: Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, n.º 2.170, Bairro São Francisco.

TERÇA-FEIRA – 08/11

– Apresentação do espetáculo “Se essa rua não fosse sua”, do grupo Chicomaria

Horário: 14h;

Local: E. M. Agrícola Barão do Rio Branco, na R. Guia Lopes, n.º 340, Bom Fim, Jaraguari.

QUARTA-FEIRA – 09/11

– Apresentação do espetáculo “Pantanália”, do grupo Grupo Tareco-Treco

Horário: 10h;

Local: E. M. José do Patrocínio, na BR-163.

QUINTA-FEIRA – 10/11

– Apresentação do espetáculo “Manual de Barros – Concerto a céu aberto para solos de objeto”, do grupo Arte e Riso Cia. De Animação

Horário: 15h;

Local: Ateliê Ramona Rodrigues, na Rua 14 de Julho, n.º 1.431 – casa 3, no Centro.

SEGUNDA-FEIRA – 14/11

– Vídeo-oficina para professores de teatro de papel – confecção e manipulação, ministrado por Wilson Motta

Horário: 9h;

On-line: TV REME Campo Grande – canal 42 (YouTube).

(reapresentação dias 16 e 18 de novembro, às 9h)

QUINTA-FEIRA – 17/11

– Encontro de bonequeiros

Horário: 15h;

Local: Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, n.º 2.170, Bairro São Francisco;

– Apresentação do espetáculo “Navegantes”, do grupo Deslimites

Horário: 19h;

Local: Teatro de Arena da Orla Morena, na Av. Noroeste, n.º 1.535, na Vila Planalto.

SEXTA-FEIRA – 18/11

– Apresentação do espetáculo “Piraputanga no Caminho das Águas”, do grupo Deslimites

Expocampo – Exposição das escolas do campo;

Horário: 10h30;

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Rua Onocieto Severo Monteiro, n.º 460, Vila Margarida.

DOMINGO – 20/11

– Apresentação do espetáculo “Navegantes”, do grupo Deslimites

Horário: 10h;

Local: Feira do bosque da paz, na Rua Kame Takaiassu, n.º 500, Bairro Carandá Bosque.

Veja também: Porto Murtinho lança o 1º Festival Internacional do Chamamé neste sábado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.