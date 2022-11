Jogos de Aventura 2022 terá show de abertura com Almir Sater

A abertura oficial do evento esportivo Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura 2022 terá apresentação gratuita do cantor, compositor e ator Almir Sater. O show está programado para 11 de novembro, a partir das 20h, no Porto Geral, em Corumbá, localizado a 417 km da Capital.

O show foi viabilizado pelo Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação da Cultura do Mato Grosso do Sul), em parceria com a Prefeitura de Corumbá, por meio da Funec (Fundação de Esportes) e da FCPH (Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico).

O Eco Pantanal Extremo, considerado o maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste do Brasil, vai acontecer nos dias 11 a 13 de novembro, em Corumbá.

O evento é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (Funec), e pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As Federações Estaduais de Ciclismo, Atletismo, Stand Up Paddle, Desportos Aquáticos e Tiro Prático também são parceiras do evento.

Modalidades

Os atletas poderão disputar nas seguintes modalidades: Tiro Prático; Maratona Aquática; Mountain Bike; Canoagem; Corrida de Trilha e Stand Up Paddle. A expectativa é de participação de 1.400 atletas e a premiação total é de R$ 70 mil.

Em todas as modalidades, as vagas são limitadas e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.ecopantanalextremo.net.br.

Os Jogos de Aventura terão todas as provas coordenadas pelas Federações Estaduais de cada modalidade. A Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC) é a coordenadora geral do evento.

Atração Nacional

Almir Sater é um violeiro, cantor, compositor, ator e instrumentista brasileiro. Gravou seu primeiro disco solo, Estradeiro, em 1981 pela Continental. Participou de diversos shows e festivais de música e, nos anos 90, ao aceitar convites para representar em novelas “personagens de violeiro”, se tornou conhecido nacionalmente como cantor e ator. Em 2012, figurou entre os 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão.

Seu estilo caracteriza-se pelo experimentalismo. Agrega uma sonoridade tipicamente caipira da viola de 10 cordas, também com influências das culturas fronteiriças do seu estado, como a música paraguaia e andina, ao mesmo tempo refletindo traços populares e eruditos.

Com mais de 30 anos de carreira e 10 discos solo gravados, Almir tornou-se um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas. O músico acrescentou um toque mais sofisticado ao instrumento, temperado com estilos estrangeiros como o blues, o rock e o folk, uma mistura de música folclórica, clássica e popular.

